8,4 milioane de euro pentru reabilitarea energetică a clădirilor din Nord-Est

O nouă linie de finanțare europeană pune la dispoziția orașelor din Regiunea Nord-Est 8,4 milioane de euro pentru transformarea blocurilor în clădiri mai eficiente energetic. Iașul se află în fața unei oportunități importante: primăriile pot obține până la 1 milion de euro pentru un proiect, bani care pot însemna blocuri reabilitate, facturi mai mici și locuințe mai confortabile.

Blocurile din Iași ar putea intra într-un amplu proces de modernizare energetică, dacă autoritățile locale vor profita de noua finanțare lansată prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a anunțat lansarea apelului de proiecte „Investiții în clădirile rezidențiale în vederea creșterii eficienței energetice”, destinat orașelor din regiune. Bugetul total este de 8,4 milioane de euro, iar valoarea finanțării nerambursabile pentru un proiect poate ajunge la 1 milion de euro.

Municipiul Iași are mii de apartamente construite în perioada comunistă, multe dintre ele în clădiri care au nevoie de intervenții pentru reducerea pierderilor de energie. Într-un context în care costurile cu energia rămân o problemă majoră pentru familii, reabilitarea termică poate însemna mai mult decât o simplă schimbare a aspectului blocurilor.

Milioane de euro pentru blocurile care pierd energie

Finanțarea este destinată autorităților publice locale din orașele Regiunii Nord-Est. Investiția principală obligatorie este îmbunătățirea performanței energetice a anvelopei clădirilor rezidențiale multifamiliale.

Practic, blocurile vizate pot beneficia de intervenții care să reducă pierderile de energie și să îmbunătățească semnificativ confortul locatarilor.

Dar lista lucrărilor eligibile nu se oprește aici.

Proiectele pot include și modernizarea sistemelor de ventilație și climatizare, utilizarea surselor regenerabile de energie pentru încălzire și apă caldă, sisteme inteligente de management energetic, modernizarea lifturilor sau iluminat inteligent.

Astfel, finanțarea poate transforma o simplă reabilitare termică într-o modernizare mult mai amplă a blocului.

Iașul are nevoie de bani pentru blocurile vechi

Pentru municipiul Iași, oportunitatea vine într-un moment în care problema clădirilor vechi și a consumului energetic este departe de a fi rezolvată.

Cartiere întregi sunt dominate de blocuri ridicate cu zeci de ani în urmă, iar diferențele dintre imobilele modernizate și cele care nu au beneficiat de intervenții sunt vizibile atât în confortul locatarilor, cât și în consumul de energie.

Cu până la 1 milion de euro pentru un proiect, noul program poate deveni o sursă importantă de bani pentru intervenții pe clădirile rezidențiale din Iași.

Pentru a primi finanțarea, proiectele trebuie însă fundamentate prin audit energetic. Nu este suficient ca un bloc să arate vechi sau să aibă nevoie de lucrări. Investiția trebuie justificată prin date și soluții tehnice care să demonstreze efectul intervențiilor asupra consumului de energie.

Mai mult, proiectele trebuie să includă și acțiuni de informare și conștientizare pentru locatari, astfel încât aceștia să înțeleagă beneficiile lucrărilor și rezultatele obținute.

Primăriile trebuie să se miște rapid

Apelul are un calendar clar și, pentru autoritățile locale interesate, timpul de pregătire nu este nelimitat.

Depunerea proiectelor începe pe 17 august 2026, la ora 12:00, iar apelul se închide pe 16 octombrie 2026, la ora 12:00.

Finanțarea este competitivă, cu depunere continuă până la termenul-limită.

Asta înseamnă că primăriile din regiune trebuie să vină cu proiecte bine pregătite, fundamentate tehnic și conforme cu toate condițiile din ghid.

Pentru Iași, nu este doar o oportunitate de a obține bani europeni pentru renovarea unor blocuri.

Este și o șansă de a reduce presiunea facturilor asupra populației, de a crește confortul locuințelor și de a accelera tranziția către clădiri mai puțin consumatoare de energie.

8,4 milioane de euro sunt puși pe masă pentru orașele din Nord-Est. Întrebarea este câți bani va reuși Iașul să aducă înapoi în oraș și câte blocuri vor putea fi scoase, în sfârșit, din epoca pierderilor uriașe de energie. Carmen DEACONU