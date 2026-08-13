Sfânta Maria Mare 2026, cea mai mare sărbătoare a verii

* pe 15 august, creștinii sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante zile ale calendarului ortodox * în tradiția populară, Sfânta Maria Mare este însoțită de obiceiuri păstrate de generații, de la mersul la biserică și împărțirea roadelor verii până la credințe legate de familie, căsătorie și apropierea toamnei

Pe 15 august, Biserica Ortodoxă prăznuiește Adormirea Maicii Domnului, sărbătoare cunoscută în popor drept Sfânta Maria Mare sau Sântămăria Mare. Este cea mai importantă dintre sărbătorile închinate Maicii Domnului și încheie Postul Adormirii Maicii Domnului.

Sărbătoarea amintește de mutarea Fecioarei Maria din această viață și, în tradiția Bisericii, de ridicarea ei la cer. Evenimentul nu este relatat în Sfânta Scriptură, informațiile fiind transmise prin tradiția bisericească și prin cântările liturgice ale praznicului.

În seara de 14 august, în multe biserici este săvârșit Prohodul Maicii Domnului, una dintre slujbele speciale asociate sărbătorii.

Ce se duce la biserică de Sfânta Maria Mare

Dincolo de rânduiala religioasă, ziua de 15 august a acumulat în lumea satului românesc numeroase obiceiuri.

În unele zone din Moldova, femeile obișnuiau să ducă la biserică flori, struguri, prune sau faguri de miere, care erau apoi împărțite în memoria celor plecați dintre cei vii.

Florile au un loc aparte în tradiția sărbătorii. Plantele culese în această perioadă erau păstrate în gospodării, uneori lângă icoane, tradiția populară atribuindu-le un rol protector. Astfel de credințe țin însă de folclor și nu trebuie confundate cu învățătura sau practica liturgică a Bisericii.

Tradiții pentru fete, familie și gospodărie

Sântămăria Mare a fost, în satul tradițional, și un reper al calendarului agrar. În jurul acestei zile începea trecerea simbolică de la vară spre toamnă, iar oamenii urmăreau vremea și mersul naturii pentru a anticipa următoarea perioadă a anului.

De sărbătoare se evita, în mod tradițional, munca grea din gospodărie, iar oamenii își îndreptau atenția spre biserică, familie și mesele petrecute împreună.

Folclorul românesc păstrează și numeroase credințe legate de tinerele necăsătorite, căsătorie, sănătatea familiei sau sporul casei. Unele obiceiuri presupuneau folosirea busuiocului și rugăciuni pentru găsirea unui soț, însă aceste practici aparțin tradiției populare, nu rânduielii religioase ortodoxe.

15 august, sărbătoare cu două dimensiuni

Sfânta Maria Mare rămâne una dintre zilele în care credința și tradiția populară se întâlnesc cel mai vizibil. Pentru Biserică, centrul sărbătorii îl reprezintă Adormirea Maicii Domnului și nădejdea în viața veșnică. Pentru satul românesc, 15 august a devenit, de-a lungul timpului, și un hotar al verii, cu ritualuri, obiceiuri și credințe transmise din generație în generație.

Tot pe 15 august este celebrată în România și Ziua Marinei Române, data fiind aleasă în legătură cu sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.

Maura ANGHEL