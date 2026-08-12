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Pagina principală Moldova Bărbatul dispărut în apele Prutului, de negăsit. Pompierii scafandri au încheiat căutările

Bărbatul dispărut în apele Prutului, de negăsit. Pompierii scafandri au încheiat căutările

Bărbatul dispărut în apele Prutului, de negăsit. Pompierii scafandri au încheiat căutările

Operațiunile de căutare a unui bărbat posibil înecat în râul Prut, în zona localității Frăsuleni, comuna Victoria, județul Iași, au fost încheiate de pompierii militari ieșeni. Persoana căutată nu a fost găsită, în ciuda intervenției echipajelor specializate.

Pompierii din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași au fost mobilizați cu o autospecială pentru transport scafandri (ASCAF) și o ambarcațiune, la bordul căreia s-au aflat trei pompieri militari scafandri.

Ajunși în zona indicată, salvatorii au început imediat operațiunile de căutare. Acestea s-au desfășurat atât la suprafața apei, cât și prin procedee specifice intervențiilor în mediul acvatic, fiind verificate zonele stabilite pentru căutare.

Misiunea s-a dovedit însă fără rezultat. Bărbatul dispărut nu a fost identificat, iar după operațiunile programate pentru această zi, ISU Iași a anunțat încheierea intervenției în mediul acvatic.

Pe parcursul misiunii, pompierii au folosit mijloacele tehnice specifice, inclusiv autospeciala pentru transportul scafandrilor și ambarcațiunea destinată intervențiilor pe apă.

Ziua de astăzi a fost ultima în care echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al județului Iași au desfășurat operațiuni de căutare în apă în cadrul acestei misiuni.

Căutările s-au încheiat fără ca persoana dispărută să fie găsită. Andrei TURCU

 

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