Bărbatul dispărut în apele Prutului, de negăsit. Pompierii scafandri au încheiat căutările

Operațiunile de căutare a unui bărbat posibil înecat în râul Prut, în zona localității Frăsuleni, comuna Victoria, județul Iași, au fost încheiate de pompierii militari ieșeni. Persoana căutată nu a fost găsită, în ciuda intervenției echipajelor specializate.

Pompierii din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași au fost mobilizați cu o autospecială pentru transport scafandri (ASCAF) și o ambarcațiune, la bordul căreia s-au aflat trei pompieri militari scafandri.

Ajunși în zona indicată, salvatorii au început imediat operațiunile de căutare. Acestea s-au desfășurat atât la suprafața apei, cât și prin procedee specifice intervențiilor în mediul acvatic, fiind verificate zonele stabilite pentru căutare.

Misiunea s-a dovedit însă fără rezultat. Bărbatul dispărut nu a fost identificat, iar după operațiunile programate pentru această zi, ISU Iași a anunțat încheierea intervenției în mediul acvatic.

Pe parcursul misiunii, pompierii au folosit mijloacele tehnice specifice, inclusiv autospeciala pentru transportul scafandrilor și ambarcațiunea destinată intervențiilor pe apă.

Ziua de astăzi a fost ultima în care echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al județului Iași au desfășurat operațiuni de căutare în apă în cadrul acestei misiuni.

Căutările s-au încheiat fără ca persoana dispărută să fie găsită. Andrei TURCU