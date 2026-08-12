Plant Art, în Iași: plante, obiecte handmade și ateliere creative într-o zi de vară cu intrare liberă

Iașul se pregătește pentru o zi în care plantele, obiectele lucrate manual și creativitatea se întâlnesc într-un singur loc. Duminică, 23 august 2026, Caferamica găzduiește Plant Art, un târg organizat de Odaia cu Podoabe, dedicat celor care caută obiecte speciale pentru casă, plante cu personalitate și o experiență diferită de weekend.

Între orele 10:00 și 20:00, vizitatorii vor putea descoperi creații realizate de artizani locali: ilustrații, căni, lumânări, obiecte decorative, accesorii și alte produse handmade, alături de plante și flori.

Evenimentul pornește de la o idee simplă: casa devine cu adevărat „acasă” prin lucrurile alese de noi, fie că este vorba despre un obiect făcut manual sau despre o plantă îngrijită de-a lungul timpului. Fiecare creație este diferită, iar fiecare plantă vine cu propria poveste.

Plant Art nu înseamnă însă doar cumpărături. Pe parcursul zilei sunt pregătite ateliere de creație, iar programul acestora urmează să fie anunțat. Caferamica își păstrează și activitatea care i-a devenit specifică: vizitatorii își pot alege un obiect ceramic și îl pot picta după propria imaginație, singuri sau împreună cu prietenii.

Unul dintre punctele atractive ale târgului va fi colțișorul de schimb pentru plante. Cei care au acasă un butaș sau o plantă pe care vor să o ofere pot veni cu ea și o pot schimba cu o altă plantă.

Nici copiii nu sunt uitați. Pentru ei va exista un spațiu special cu materiale de colorat și ilustrații pregătite pentru o zi petrecută într-o atmosferă creativă.

Iar pentru o experiență completă de vară, cafeaua, limonada și atmosfera relaxată de la Caferamica vor completa întâlnirea dintre plante, artă și creațiile handmade.

Plant Art are loc duminică, 23 august, între orele 10:00 și 20:00, la Caferamica, în Iași. Intrarea este liberă. Carmen DEACONU