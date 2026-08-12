Contract semnat pentru o nouă zonă de agrement! Lacul CUG II se transformă radical

* 16,1 milioane de lei din fonduri europene sunt investiți într-o suprafață de peste 12.000 de metri pătrați. CUG-ul se pregătește astfel pentru una dintre cele mai spectaculoase schimbări de infrastructură verde din cartier: un lac transformat într-un spațiu modern pentru plimbare, sport, copii și relaxare

Lacul CUG II din Iași intră într-un amplu proces de transformare. Un contract de finanțare europeană în valoare de 16,1 milioane de lei a fost semnat pentru regenerarea și modernizarea zonei, iar peste 12.000 de metri pătrați urmează să fie transformați într-un spațiu verde destinat relaxării, sportului și petrecerii timpului liber.

Proiectul promite să schimbe spectaculos imaginea unei zone importante din cartierul CUG. În locul unui spațiu care a rămas mult timp departe de standardele unui oraș modern, ieșenii ar urma să aibă pontoane pe apă, alei de promenadă, piste pentru biciclete, locuri de relaxare și un loc de joacă modern pentru copii.

Una dintre principalele atracții va fi zona pontoanelor. Acestea vor fi realizate din lemn, vor avea balustrade iluminate cu LED și mobilier urban integrat, urmând să creeze un spațiu de promenadă și relaxare în jurul lacului.

Lacul CUG II, transformat într-o oază urbană

Proiectul prevede și amenajarea unor alei pietonale pavate cu materiale antialunecare, dar și piste dedicate bicicliștilor. Traseele pentru biciclete vor fi separate de zonele pietonale prin spații verzi și vor beneficia de iluminat ambiental.

Pentru cei care vor să scape de agitația orașului, vor fi amenajate puncte de relaxare cu mobilier urban, foișoare și gradene integrate în peisaj.

Copiii vor avea propriul spațiu de agrement. Noul loc de joacă va beneficia de suprafață de protecție din tartan, leagăne, tobogane, gropi de nisip și echipamente moderne.

Întregul spațiu va fi completat de un sistem de iluminat inteligent, conceput atât pentru siguranță, cât și pentru reducerea consumului de energie.

Când începe șantierul

Semnarea contractului de finanțare marchează intrarea proiectului în etapa de implementare. În septembrie 2026 sunt programate procedurile de achiziție publică, inclusiv pentru execuția lucrărilor, dirigenția de șantier și asistența tehnică.

Dacă proiectul va fi dus la capăt conform planului, zona Lacului CUG II ar putea deveni una dintre noile destinații de promenadă și agrement ale Iașului.

16,1 milioane de lei din fonduri europene sunt investiți într-o suprafață de peste 12.000 de metri pătrați. CUG-ul se pregătește astfel pentru una dintre cele mai spectaculoase schimbări de infrastructură verde din cartier: un lac transformat într-un spațiu modern pentru plimbare, sport, copii și relaxare. Daniel BACIU