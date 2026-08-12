* Iașul devine, timp de două zile, punctul de întâlnire al românilor din întreaga lume * cea de-a XI-a ediție a Conferinței „Diaspora românească – Rădăcini și Orizonturi” a adus la Palatul Roznovanu oameni care și-au construit cariere în Europa, SUA, Asia, Australia sau America de Sud * ei au vorbit despre investiții, educație, cultură și despre felul în care experiența acumulată peste hotare poate fi întoarsă spre România

Conferința „Diaspora românească – Rădăcini și Orizonturi”, cea mai amplă întâlnire a românilor de pretutindeni organizată la Iași, a început miercuri, 12 august, cu un mesaj transmis de președintele României, Nicușor Dan. În Sala „Vasile Pogor” a Primăriei s-au întâlnit reprezentanți ai comunităților românești, diplomați, universitari, antreprenori și jurnaliști veniți din numeroase colțuri ale lumii.

Experiența românilor plecați trebuie valorificată

Lucrările conferinței au început cu mesajul președintelui României, Nicușor Dan, care a pus accent pe potențialul uriaș existent în domeniile în care românii reușesc să performeze în afara granițelor. Șeful statului a transmis că această experiență, acumulată în universități, companii, administrații sau comunități din întreaga lume, trebuie identificată, conectată cu România și valorificată în beneficiul țării.

Primarul Iașului, Mihai Chirica, a vorbit, la rândul său, despre o schimbare de perspectivă asupra diasporei: românii plecați nu trebuie priviți doar prin statistica migrației, ci ca o uriașă rețea de experiență și competență ce poate ajuta comunitățile de acasă.

„Experiența, puterea de muncă și entuziasmul românilor de peste hotare sunt fermentul schimbării de care Iașul și întreaga țară au nevoie”, a transmis primarul, arătând că legătura cu România poate însemna astăzi investiții în start-up-uri, mentorat între specialiștii din diaspora și universitățile românești, dar și proiecte civice, educaționale sau ecologice.

Edilul i-a îndemnat pe românii plecați să își păstreze legătura cu țara prin limba română vorbită în familie, prin tradiții și prin implicarea concretă în comunitățile din care provin, subliniind că Serviciul Diaspora al Primăriei Iași rămâne deschis celor care vor să participe la astfel de proiecte.

O broșă a Reginei Maria și o frază care a oprit sala

Unul dintre momentele cu puternică încărcătură simbolică i-a aparținut prof. univ. dr. Smarandei Cazan Livescu, președinta UNIFERO, venită la Iași din Atlanta în calitate de partener al conferinței. La rever a purtat o amintire de familie cu o semnificație aparte: o broșă despre care a spus că i-a aparținut stră-străbunicii sale, Regina Maria.

Iar când a vorbit despre legătura celor plecați cu țara, a rezumat-o într-o singură imagine:

„România este marama sub care ne ascundem dorurile”.

O frază care spune, poate, mai simplu decât orice discurs despre diaspora de ce „acasă” nu dispare odată cu schimbarea unei adrese și nici după zeci de ani petrecuți la mii de kilometri distanță.

Antreprenori, diplomați și români din întreaga lume

Prima zi a adus la Iași reprezentanți ai comunităților românești din SUA, Europa, Orient, America de Sud, Asia și Australia, alături de diplomați și reprezentanți ai instituțiilor românești.

După mesajele oficiale, conferința a trecut de la discurs la întrebarea esențială: ce poate face concret diaspora pentru România și ce trebuie să facă România pentru a nu pierde această resursă? Dar și, la fel de important, ce poate oferi Iașul diasporei?

Miza este transformarea diasporei într-o resursă economică și profesională pentru România, prin capital, experiență, know-how, contacte internaționale și acces la piețe externe, așa cum a punctat Felicia Akkaya, președinta Camerei de Comerț și Industrie România – Marea Britanie.

În 2026, la Consulatul General al României la Londra, a avut loc evenimentul „Diaspora Tools – Hub de Echilibru pentru Românii din UK”, un proiect construit tocmai în jurul ideii de conectare și sprijin practic pentru comunitățile românești din străinătate.

„Ideea este de a pune la dispoziția românilor plecați în străinătate resurse practice, specialiști, contacte și networking, pe diverse teme relevante pentru viața în diaspora. Ca să putem avea succes și să fim relevanți trebuie să ne unim forțele”, a spus Felicia Akkaya.

„Diaspora Tools” a fost prezentat ca un spațiu în care românii pot găsi instrumente și soluții concrete, dar și un cadru în care pot construi legături profesionale și comunitare. În fond, aceasta este și una dintre mizele conferinței de la Iași: ca relația dintre România și românii plecați să nu rămână doar una sentimentală, ci să se transforme într-o rețea vie de proiecte, competențe, investiții și oameni care pot lucra împreună.

Maura ANGHEL, Laura RADU



