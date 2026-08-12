Alarmă în sistemul medical! Iașul rămâne fără farmaciști

România pierde farmaciști într-un ritm alarmant, iar semnalul cel mai dur vine chiar de la Iași. Facultatea de Farmacie de la UMF „Grigore T. Popa” se confruntă cu o prăbușire spectaculoasă a interesului: doar 23 de candidați s-au înscris pentru 30 de locuri bugetate. Ultima notă de admitere: 5,08!

Este o situație care poate părea, la prima vedere, doar o problemă a unei facultăți. În realitate, cifrele anunță o criză care se poate propaga în întreg sistemul sanitar ieșean și românesc.

Datele citate de Colegiul Farmaciștilor din România și principalele organizații din domeniu arată că România a pierdut 1.478 de farmaciști între 2022 și 2025. Practic, în fiecare zi dispare din sistem mai mult de un specialist. În același timp, numărul farmaciilor, drogheriilor și oficinelor locale a crescut cu 208 unități.

La Iași, însă, prăbușirea interesului pentru această profesie este și mai spectaculoasă.

Doar 23 de tineri au candidat pentru cele 30 de locuri la Farmacie! Listele publicate de UMF confirmă că numai 14 au fost admiși: 13 pe locuri fără taxă și unul pe un loc cu taxă.

Contraste uriașe, la UMF

La Medicină, aceeași universitate a avut 1.034 de candidați pentru 450 de locuri bugetate. Farmacia, în schimb, nu reușește nici măcar să atragă suficienți candidați pentru locurile disponibile.

Iar aici apare adevărata problemă: cine va elibera medicamentele peste cinci, zece sau cincisprezece ani?

Farmacia nu poate funcționa legal fără farmacist. Nu este o meserie care poate fi înlocuită cu personal fără calificare. Dacă numărul absolvenților continuă să scadă, deficitul se va transforma inevitabil într-o problemă de funcționare a farmaciilor.

Primele lovituri ar putea fi resimțite în mediul rural, unde recrutarea specialiștilor este deja dificilă. Dar criza nu se va opri la farmacia de cartier.

Farmaciile spitalelor, industria medicamentelor, laboratoarele, cercetarea, universitățile și instituțiile publice din sănătate vor concura pentru aceeași resursă umană tot mai rară.

Iar Iașul, unul dintre marile centre medicale și universitare ale țării, riscă să ajungă într-o situație paradoxală: un oraș cu spitale importante și o universitate medicală puternică, dar cu tot mai puțini tineri dispuși să aleagă Farmacia.

De ce fug studenții de această profesie?

Organizațiile din domeniu vorbesc despre un raport tot mai dezechilibrat între responsabilitatea uriașă, anii de pregătire și atractivitatea financiară și profesională a meseriei. Farmacistul are atribuții mult mai largi decât simpla eliberare a medicamentelor, însă imaginea profesiei și condițiile de lucru nu par să țină pasul cu responsabilitatea.

Cifrele de la Iași sunt însă mai mult decât un avertisment. Sunt un semnal de alarmă pentru întreg sistemul medical.

Cei 14 absolvenți admiși în acest an nu pot acoperi, peste câțiva ani, necesarul unei piețe în care numărul farmaciștilor este deja în scădere.

Iar dacă autoritățile nu intervin acum, România s-ar putea trezi în situația în care nu lipsesc medicamentele de pe raft, ci oamenii care au dreptul și competența să le ofere pacienților. Nicoleta ZANCU