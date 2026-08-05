Week-end cu tarafuri și o zonă gastronomică spectaculoasă
Grâu ieftin, pâine scumpă. Factura ascunsă dintre câmp și rafturile Iașului
Cod portocaliu de caniculă în Iași. Temperaturile urcă la 38 de grade, urmează o noapte tropicală
2.000 de obiecte din satul dispărut, salvate la Iași
Apar probleme uriașe pe Autostrada Unirii A8! Finanțarea SAFE, în pericol
Horoscopul zilei de joi, 6 august 2026
A sosit noul lot de vaccin antirabic, după incidentul care a dus la blocarea dozelor compromise
Final dramatic! ACS USV Iași întoarce scorul în minutul 90+1 și merge în turul III al Cupei României
Publica anunt
INCHIDE
Inapoi
Pagina principală Moldova Noul club de fotbal al Iașului are președinte!

Noul club de fotbal al Iașului are președinte!

Noul club de fotbal al Iașului are președinte!

Fotbalul ieșean are un nou coordonator. Începând de miercuri, 5 august, Vlad Ciobanu (44 de ani) a fost numit șef al secției de fotbal din cadrul CSM Iași 2020, clubul sportiv al Primăriei Municipiului Iași.

Ciobanu vine cu o experiență importantă în administrația și arbitrajul fotbalistic. Este arbitru internațional de futsal din 2016, iar de-a lungul timpului a fost unul dintre asociații ACSM Politehnica Iași, unde a ocupat și funcția de membru în Consiliul Director.

În prezent, acesta este și vicepreședinte al Asociația Județeană de Fotbal Iași, iar între 2012 și 2024 a condus Comisia Județeană de Arbitri Iași.

Numirea lui Vlad Ciobanu face parte din reorganizarea fotbalului din cadrul CSM Iași 2020, club care a anunțat deja un parteneriat cu ACS USV Iași, formație care evoluează în Liga a III-a.

Totodată, joi este așteptată oficializarea colaborării cu fostul atacant Marius Onofraș, care va ocupa funcția de team-manager al ACS USV Iași.

Noua structură de conducere își propune consolidarea colaborării dintre CSM Iași 2020 și ACS USV Iași, în încercarea de a crea un proiect stabil pentru dezvoltarea fotbalului ieșean. Daniel LEONTE

 

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe

Politica

Mai Multe

Ultima Ora

Mai Multe Stiri