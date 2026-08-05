Noul club de fotbal al Iașului are președinte!

Fotbalul ieșean are un nou coordonator. Începând de miercuri, 5 august, Vlad Ciobanu (44 de ani) a fost numit șef al secției de fotbal din cadrul CSM Iași 2020, clubul sportiv al Primăriei Municipiului Iași.

Ciobanu vine cu o experiență importantă în administrația și arbitrajul fotbalistic. Este arbitru internațional de futsal din 2016, iar de-a lungul timpului a fost unul dintre asociații ACSM Politehnica Iași, unde a ocupat și funcția de membru în Consiliul Director.

În prezent, acesta este și vicepreședinte al Asociația Județeană de Fotbal Iași, iar între 2012 și 2024 a condus Comisia Județeană de Arbitri Iași.

Numirea lui Vlad Ciobanu face parte din reorganizarea fotbalului din cadrul CSM Iași 2020, club care a anunțat deja un parteneriat cu ACS USV Iași, formație care evoluează în Liga a III-a.

Totodată, joi este așteptată oficializarea colaborării cu fostul atacant Marius Onofraș, care va ocupa funcția de team-manager al ACS USV Iași.

Noua structură de conducere își propune consolidarea colaborării dintre CSM Iași 2020 și ACS USV Iași, în încercarea de a crea un proiect stabil pentru dezvoltarea fotbalului ieșean. Daniel LEONTE