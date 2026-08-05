Danlin XXL riscă să piardă contractul pentru Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț

Compania Danlin XXL pierde un nou episod în lupta juridică pentru unul dintre cele mai importante contracte de infrastructură rutieră din România. Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) a dat câștig de cauză asocierii conduse de Precon Transilvania, anulând o solicitare de clarificări emisă de Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) și obligând autoritatea contractantă să reia reevaluarea ofertei în termen de zece zile.

Decizia reprezintă a doua victorie procedurală consecutivă pentru Precon, după ce și Curtea de Apel București obligase anterior CNIR să reevalueze oferta constructorului, eliminată inițial din licitație.

Contractul de aproape 5 miliarde de lei rămâne în joc

Licitația vizează proiectarea și execuția Drumului Expres Bacău – Piatra Neamț, unul dintre cele mai importante proiecte rutiere aflate în procedură de atribuire.

Oferta depusă de asocierea condusă de Precon Transilvania este de aproximativ 4,6 miliarde de lei, în timp ce oferta declarată câștigătoare, aparținând Danlin XXL, se ridică la circa 5,17 miliarde de lei.

Dacă, în urma reevaluării, oferta Precon va fi declarată conformă, ierarhia licitației se poate schimba, iar Danlin XXL ar putea pierde contractul.

CNSC critică dur modul în care a acționat CNIR. Reevaluarea trebuie finalizată în zece zile

Litigiul s-a concentrat asupra modului în care Precon și-a fundamentat costurile pentru opt grinzi prefabricate necesare unui pasaj.

Comisia de evaluare a considerat că aceste costuri nu puteau fi identificate distinct în oferta financiară. Constructorul a susținut însă că ele erau incluse într-un articol de preț agregat și a prezentat analize de cost și documente justificative.

Ulterior, CNIR a cerut explicații suplimentare privind tehnologia de fabricație, echipamentele utilizate și materialele folosite.

CNSC a apreciat că aceste solicitări depășesc cadrul reevaluării și introduc cerințe tehnice noi, care nu mai puteau fi formulate în această etapă a procedurii.

Mai mult, Consiliul a calificat solicitarea autorității contractante privind identificarea exactă a fiecărei poziții din deviz drept „redundantă, excesivă și formală”, una dintre cele mai severe critici formulate la adresa modului în care CNIR a gestionat procedura.

Prin hotărârea pronunțată, CNSC a anulat solicitarea suplimentară de clarificări și a obligat CNIR să continue reevaluarea folosind documentele deja depuse de ofertant.

Autoritatea contractantă are la dispoziție zece zile pentru finalizarea acestei etape.

Probleme și pe Autostrada Unirii A8

Decizia vine într-un moment delicat pentru Danlin XXL, companie care se confruntă cu dificultăți și într-o altă licitație de mare valoare.

Pe tronsonul 2 Târgu Frumos – Lețcani al Autostrăzii A8, CNSC a admis parțial contestațiile formulate de Strabag, Makyol și Kalyon și a obligat autoritatea contractantă să reevalueze oferta Danlin XXL.

Verificările vizează șapte aspecte importante, printre care documentele privind utilajele, graficul de execuție, fundamentarea unor costuri și eventuale modificări ale ofertei după depunere.

Astfel, două dintre cele mai importante contracte de infrastructură pentru care concurează Danlin XXL se află, în prezent, sub semnul întrebării, în urma deciziilor CNSC care impun reevaluarea ofertelor. Daniel BACIU