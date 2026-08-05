Canicula aprinde Iașul. 256 de incendii au mistuit deja sute de hectare de teren

Valul de caniculă transformă județul Iași într-un adevărat butoi cu pulbere. De la începutul anului, pompierii au intervenit la nu mai puțin de 256 de incendii de vegetație uscată, care au distrus aproximativ 350 de hectare de teren. Cele mai multe au avut o cauză comună: focul aprins intenționat pentru curățarea terenurilor.

Numai marți, 4 august, militarii Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” au fost chemați să lichideze alte două incendii izbucnite în comunele Deleni și Ceplenița, ambele provocate, cel mai probabil, de folosirea focului deschis.

Șapte hectare făcute scrum la Deleni. Un nou focar, câteva ore mai târziu

Prima intervenție a avut loc în jurul orei 15:55, în satul Maxut, comuna Deleni. Flăcările s-au extins rapid pe vegetația uscată și lăstăriș, iar pompierii din Hârlău au intervenit cu două autospeciale, fiind sprijiniți și de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Deleni.

La finalul intervenției, bilanțul era unul îngrijorător: aproximativ șapte hectare de teren au fost mistuite de incendiu.

Pericolul nu s-a încheiat aici. În jurul orei 18:35, un alt incendiu de vegetație uscată a izbucnit în comuna Ceplenița.

Pompierii au reușit să limiteze extinderea flăcărilor înainte ca acestea să ajungă la terenurile din apropiere, însă aproximativ 3.000 de metri pătrați de vegetație au fost distruși.

Și în acest caz, primele concluzii indică drept cauză folosirea focului deschis pentru arderea vegetației.

256 de incendii într-un singur an

Statisticile ISU arată dimensiunea fenomenului. În doar opt luni, pompierii ieșeni au intervenit la 256 de incendii de vegetație, suprafața totală afectată apropiindu-se de 350 de hectare.

Pe fondul temperaturilor extreme și al secetei prelungite, chiar și o scânteie poate provoca incendii de proporții, capabile să amenințe gospodării, culturi agricole, păduri și infrastructuri.

Amenzi uriașe și risc de pierdere a subvențiilor

Inspectoratul pentru Situații de Urgență reamintește că arderea vegetației uscate este interzisă prin lege.

Persoanele fizice care încalcă această interdicție riscă amenzi între 7.500 și 15.000 de lei, iar persoanele juridice pot primi sancțiuni cuprinse între 50.000 și 100.000 de lei.

În plus, fermierii care incendiază terenurile agricole riscă să piardă parțial sau chiar integral subvențiile acordate prin APIA.

Pompierii le recomandă cetățenilor să nu folosească focul pentru igienizarea terenurilor, să evite orice sursă de aprindere în apropierea vegetației uscate și să sune imediat la 112 dacă observă izbucnirea unui incendiu. În condițiile caniculei și ale vântului, câteva minute pot face diferența între un incendiu localizat și un dezastru de amploare. Andrei TURCU