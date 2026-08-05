Mănăstirea „Trei Ierarhi” intră într-un amplu proces de reamenajare

Unul dintre cele mai valoroase monumente istorice ale României va avea o nouă înfățișare. Consiliul Local Iași a aprobat, în ședința extraordinară de miercuri, 5 august, un protocol de colaborare între Municipalitate și Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi”, pentru reamenajarea peisagistică a întregului ansamblu monahal.

Proiectul vine după finalizarea lucrărilor de restaurare a Muzeului „Sala Gotică” și urmărește transformarea spațiilor exterioare într-un cadru pe măsura unuia dintre cele mai importante simboluri ale Iașului și ale patrimoniului național.

Investiție de peste 400.000 de lei

Lucrările vor fi realizate de Servicii Publice Iași SA, iar valoarea totală estimată a investiției este de 411.864,51 lei. Mănăstirea va contribui financiar cu aproape 100.000 de lei, sumă destinată operaționalizării proiectului.

Intervențiile prevăzute include eliminarea arborilor uscați sau degradați, toaletarea și întreținerea vegetației existente, plantarea de arbori ornamentali și flori, montarea de rulouri de gazon, instalarea unui sistem modern de irigații.

Un monument emblematic pregătit pentru 2027

Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi”, monument istoric de categoria A și inclusă pe lista indicativă UNESCO, este unul dintre cele mai importante obiective turistice și religioase din Iași.

Reamenajarea peisagistică are ca obiectiv pregătirea ansamblului pentru anul 2027, când este programată sfințirea bisericii și a Muzeului Mănăstirii, după finalizarea amplului proces de restaurare.

Autoritățile locale susțin că noul aspect al curții monumentului va completa investițiile realizate în ultimii ani și va pune mai bine în valoare unul dintre cele mai reprezentative edificii istorice ale orașului, vizitat anual de zeci de mii de turiști și pelerini. Carmen DEACONU