* lăcașul împlinește două secole de la documentul care a pus în mișcare construcția * hrisovul a fost emis la 8 august 1826 de domnitorul Ioan Sandu Sturdza și mitropolitul Veniamin Costachi * aniversarea va fi marcată printr-o slujbă de pomenire și o întâlnire dedicată edificiului care a schimbat centrul Iașului

Hotărârea semnată la 8 august 1826 a deschis unul dintre cele mai lungi și complicate șantiere ale Iașului: o investiție uriașă pentru epocă, probleme de rezistență, aproape patru decenii de abandon și o reconstrucție sprijinită de stat și Familia Regală.

O biserică pentru 3.000 de oameni

La începutul secolului al XIX-lea, Iașul se extindea, populația creștea, iar vechile biserici folosite de Mitropolie deveniseră prea mici sau fuseseră afectate de cutremure și incendii. Noua catedrală trebuia să primească între 2.000 și 3.000 de oameni, o capacitate impresionantă pentru acea vreme. Punctul de plecare a fost hrisovul emis de domnitorul Ioan Sandu Sturdza și mitropolitul Veniamin Costachi. Documentul cerea ridicarea unei biserici mai încăpătoare și deschidea o colectă la care urmau să contribuie boierii, clerul, mănăstirile și locuitorii Moldovei. Construcția a fost așezată peste urmele Bisericii Albe, datată în secolul al XV-lea, și ale Bisericii Stratenia.

Buget estimat la aproape 170.000 de lei

Domnitorul Ioan Sandu Sturdza ar fi oferit 83.995 de lei, aproximativ jumătate din bugetul inițial. Valoarea proiectului era astfel estimată la aproape 168.000 de lei, fără lucrările și reparațiile apărute ulterior. Fondurile au fost completate din veniturile Mitropoliei, contribuțiile episcopiilor și mănăstirilor, donațiile boierilor și ajutorul clerului.

Șantierul a început în 1833, sub coordonarea arhitectului vienez Gustav Freywald, ajutat de Johann Freywald. Documentele îl menționează și pe arhitectul Bucher, iar din 1838 lucrările au fost preluate de Mihail Singurov. Proiectul combina stilul neoclasic cu o cupolă centrală monumentală și patru turnuri la colțuri.

Cupola a blocat construcția

Cupola din cărămidă și piatră s-a dovedit prea grea, iar zidurile au început să crape. În 1838 au fost cumpărate materiale pentru consolidare, mitropolitul Veniamin Costachi aprobând 300 de lei pentru întărirea bolții și 700 de lei pentru îndepărtarea molozului rezultat după demontarea structurii compromise.

O nouă cupolă, din lemn, a fost terminată în jurul anului 1840, dar nici aceasta nu a rezistat. Lucrările s-au oprit în 1842, iar în mai 1857 cupola s-a prăbușit. Lipsa banilor, Revoluția de la 1848, Unirea Principatelor și Războiul de Independență au lăsat catedrala în ruină aproape patru decenii.

Proiectul a fost schimbat radical

Șantierul a fost reluat în 1880, la inițiativa mitropolitului Iosif Naniescu. Arhitectul Alexandru Orăscu a renunțat la cupola centrală și a introdus pilaștri masivi, patru bolți și arce transversale, transformând clădirea într-o construcție de tip bazilical, cu o navă centrală și două laterale.

Pictura a fost realizată de Gheorghe Tattarescu, iar Familia Regală a sprijinit finalizarea și înzestrarea edificiului. Catedrala a fost sfințită la 23 aprilie 1887, în prezența regelui Carol I și a reginei Elisabeta, la 61 de ani de la hotărârea inițială. Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva au fost mutate aici în 1889, de la Biserica „Sfinții Trei Ierarhi”.

Cu o lungime de 56,7 metri și o înălțime de aproape 53 de metri, Catedrala Mitropolitană a devenit reperul dominant al centrului Iașului și a contribuit la transformarea actualei axe a Bulevardului Ștefan cel Mare într-un centru religios, cultural și urban al Moldovei.

Programul aniversar din 8 august

Sâmbătă dimineață, în Catedrală vor fi pomeniți domnitorul Ioan Sandu Sturdza și mitropolitul Veniamin Costachi. Între orele 11.30 și 13.30, Sala Sinaxar a Muzeului Mitropolitan va găzdui masa rotundă „«Maica noastră» și «Maica Patriei» – Catedrala Mitropolitană din Iași la ceas aniversar”.

Programul include intervenții despre hotărârea din 1826, ctitori, vechile biserici catedrale ale Iașului și rolul actual al edificiului. Publicului îi va fi prezentată și o expoziție dedicată lui Veniamin Costachi și Ioan Sandu Sturdza.

Dan DIMA