Erori umane în cazul deraierii de la Bădeni – Hârlău

* un șir de greșeli omenești a scos trenul de pe șine * sabotul uitat sub automotor a fost ignorat de patru angajați

Accidentul feroviar produs în urmă cu un an pe secția Hârlău – Belcești, în județul Iași, a fost provocat de un adevărat lanț de erori umane. Aceasta este concluzia Agenției de Investigare Feroviară Română (AGIFER), care a finalizat ancheta privind deraierea automotorului Regio Călători produsă în dimineața de 4 august 2025, în apropierea haltei Bădeni.

Raportul arată că trenul a fost expediat din stația Hârlău cu un sabot de mână rămas sub una dintre roți, o eroare care a trecut neobservată de mai mulți angajați implicați în pregătirea și expedierea garniturii.

Sabotul a fost montat, dar nimeni nu a mai verificat dacă a fost ridicat

Totul a început înainte de plecarea trenului. Revizorul de ace a constatat că automotorul nu era asigurat și a montat un sabot de mână sub una dintre osii. Problema este că operațiunea nu a fost consemnată în registrul de mișcare, așa cum prevăd procedurile.

Ulterior, mecanicul a preluat automotorul fără să observe sabotul. Șeful de tren nu l-a identificat nici în timpul probei de frână, iar agentul stației nu a remarcat lipsa sabotului de pe rastel și nici zgomotul produs de acesta în momentul plecării trenului.

Practic, potrivit anchetei, patru angajați diferiți au avut ocazia să descopere eroarea, însă niciunul nu a făcut-o.

Mecanicul a observat că trenul „merge greu”, dar nu a oprit

În timpul deplasării, mecanicul a efectuat verificarea frânei automate și a observat ulterior că automotorul se deplasează greu. El a presupus că una dintre frânele de mână este strânsă, însă a decis să nu oprească trenul, temându-se că acesta nu va mai putea porni.

După oprirea programată în halta Bădeni, mecanicul și șeful de tren au verificat frânele de mână, fără să descopere cauza reală.

La scurt timp după plecare, în zona pasajului rutier de la ieșirea din haltă, sabotul s-a blocat în structura pasajului, iar una dintre osii a escaladat șina, provocând deraierea automotorului.

Accidentul a dus la închiderea circulației între Hârlău și Belcești timp de aproape cinci ore.

Trei trenuri au fost anulate, unul a acumulat întârzieri, iar automotorul a fost repus pe șine abia în cursul dimineții.

AGIFER: cauza a fost un lanț de erori umane

Raportul stabilește drept factor cauzal expedierea trenului fără ridicarea sabotului de mână.

Pe lângă această eroare, anchetatorii au identificat mai mulți factori contributivi: sabotul nu a fost trecut în registrul de mișcare, mecanicul nu l-a observat la revizia automotorului, șeful de tren nu l-a identificat la proba de frână, agentul stației nu a observat lipsa sabotului înainte de expediere.

Ancheta scoate în evidență și deficiențe de organizare.

AGIFER arată că administratorul infrastructurii și operatorul feroviar nu identificaseră anterior riscul reprezentat de plecarea trenurilor cu saboții de mână montați, iar regulamentul intern al stației Hârlău nu conținea proceduri suficient de clare privind verificarea, ridicarea și înregistrarea saboților înainte de expedierea garniturilor.

Nu este un caz singular

Investigatorii amintesc și un accident asemănător produs în 2020, în stația Balota, unde un tren de marfă a deraiat din același motiv: un sabot de mână uitat pe șină.

Concluzia raportului este că accidentul de la Bădeni nu a fost provocat de o defecțiune tehnică, ci de o succesiune de omisiuni și nerespectări ale procedurilor, care au permis ca un tren să plece din stație cu un sabot rămas sub roată, transformând o greșeală aparent banală într-un accident feroviar. Daniel BACIU