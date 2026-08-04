Accident între o motocicletă și un autoturism la Iași. Motociclistul a ajuns la spital

Un motociclist a fost rănit, marți seară, în urma unui accident rutier în care a fost implicat un autoturism. La fața locului au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al județului Iași și ale SMURD.

Potrivit ISU Iași, apelul la 112 a anunțat producerea unui accident între o motocicletă și un autoturism. Pentru gestionarea situației au fost trimise o motocicletă de intervenție SMURD și un echipaj de prim ajutor calificat (EPA).

La sosirea salvatorilor, motociclistul era conștient și cooperant. Acesta a fost evaluat medical la locul accidentului, iar ulterior a fost transportat la spital.

Reprezentanții ISU au precizat că victima este policontuzionată și a fost dusă la o unitate medicală pentru investigații de specialitate și tratament.

Pe durata intervenției, pompierii au asigurat măsurile specifice pentru prevenirea producerii unor situații de urgență.

Împrejurările în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite de polițiști, în urma cercetărilor efectuate la fața locului. Andrei TURCU