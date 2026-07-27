 Scandal la Iași: artiști celebri reclamă că nu și-au primit banii după Gala „Eugen Doga”

Artiști de renume acuză că au rămas fără bani după un concert de gală la Opera Națională Iași. Un scandal cu potențial uriaș izbucnește la patru luni după evenimentul „Basarabia în Inimă – Gala Eugen Doga”, organizat pe 27 martie 2026, după ce reprezentanții artiștilor susțin că onorariile promise prin contract nu au fost plătite nici până în prezent. Printre cei care reclamă situația se numără soprana Iana Novac, trupa Distinto, dirijorul Iosef Prunner, venit special de la Berlin, dar și alți artiști care au urcat pe scena Operei Naționale din Iași.

Asociația Tao Cultural, care reprezintă artiștii implicați în concert, susține că a încercat luni la rând să rezolve situația pe cale amiabilă, însă toate demersurile ar fi rămas fără răspuns. Potrivit comunicatului, au fost efectuate numeroase apeluri telefonice, au fost trimise e-mailuri, mesaje și somații de plată atât către societatea contractantă, cât și către domiciliul organizatoarei, fără ca obligațiile contractuale să fie achitate.

În centrul acuzațiilor se află Ina Paladi, prezentată în materialele oficiale drept director de proiect al concertului și care ocupă, totodată, funcția de consilier în cadrul Consiliului Județean Iași. Contractul privind prestațiile artistice ar fi fost încheiat între Asociația Tao Cultural și societatea SC OVIDIU CEZAR CONSTANTA SRL, administrată de Ina Paladi.

Potrivit reprezentanților artiștilor, concertul s-a desfășurat fără incidente, iar invitații și-au onorat integral obligațiile asumate, oferind un spectacol prezentat drept unul dintre cele mai importante evenimente culturale dedicate memoriei marelui compozitor Eugen Doga. În schimb, spun aceștia, organizatorul nu și-ar fi respectat obligația esențială: plata onorariilor.

Scandalul capătă o dimensiune și mai sensibilă după ce Asociația Tao Cultural afirmă că a solicitat explicații oficiale și de la autoritățile locale. Atât Primăria Municipiului Iași, cât și Consiliul Județean Iași au transmis, potrivit comunicatului, că nu au finanțat concertul și că nu au avut pe ordinea de zi proceduri privind aprobarea unei finanțări pentru acest eveniment.

Aceste răspunsuri sunt invocate în contextul în care materialele de promovare prezentau cele două instituții drept parteneri ai galei, iar reprezentanții lor au participat la deschiderea oficială, unde au susținut alocuțiuni și au acordat distincții unor invitați, inclusiv dirijorului Iosef Prunner și Vioricăi Doga, deținătoarea drepturilor patrimoniale asupra operei regretatului Eugen Doga.

Lista celor care, potrivit comunicatului, așteaptă și acum plata prestațiilor artistice include nume cunoscute ale scenei românești și basarabene: soprana Iana Novac, trupa Distinto, soprana Mariana Bulicanu, dirijorul Iosef Prunner, actorul Nicolae Jelescu, orchestratorul Marius Sireteanu și Viorica Doga.

Reprezentanții artiștilor afirmă că au făcut publică situația doar după epuizarea tuturor încercărilor de soluționare amiabilă și susțin că profesioniști ai scenei au fost puși în situația de a-și revendica public drepturi care, în opinia lor, ar fi trebuit respectate fără intervenția instanțelor sau presiune mediatică.

În acest moment, acuzațiile sunt formulate de Asociația Tao Cultural și reprezintă poziția acesteia. Textul prezentat nu include un punct de vedere al organizatoarei sau al societății menționate, care va fi însă prezentat de îndată ce ne va fi transmis. Carmen DEACONU