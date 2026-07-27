Grevă generală în spitale, de marți!

Sistemul sanitar din România intră într-un nou moment de maximă tensiune. Începând de marți, 28 iulie, membrii Federației Sanitas declanșează greva generală pe termen nelimitat, protest care riscă să afecteze activitatea din sute de spitale din întreaga țară și să pună presiune pe un sistem deja confruntat cu lipsa personalului și nemulțumiri salariale.

Deși unitățile medicale nu își vor închide porțile, pacienții trebuie să se aștepte la întârzieri, amânări și un program redus pentru consultațiile și intervențiile care nu reprezintă urgențe.

Conform legislației, în timpul grevei trebuie asigurată cel puțin o treime din activitatea normală a fiecărei unități medicale, iar toate urgențele vor continua să fie tratate. Managerii spitalelor, împreună cu sindicatele, au obligația să stabilească un plan de grevă prin care să fie desemnat personalul care va rămâne la serviciu și secțiile care vor funcționa fără întrerupere.

Cele mai afectate vor fi consultațiile programate, investigațiile care nu au caracter urgent, internările elective și intervențiile chirurgicale care pot fi reprogramate fără a pune în pericol viața pacienților.

Protestul este alimentat de nemulțumirile față de proiectul noii Legi a salarizării, pe care sindicaliștii îl consideră nedrept și incapabil să elimine inechitățile din sistem. Liderii Sanitas susțin că noua formulă de acordare a sporurilor va crea diferențe și mai mari între angajați, deoarece acestea vor fi limitate prin plafoane procentuale și nu vor mai fi acordate exclusiv în funcție de condițiile reale de muncă.

Nemulțumirile sunt amplificate și de deficitul de personal din spitale, despre care reprezentanții federației spun că obligă medicii, asistenții și infirmierii să lucreze în condiții tot mai dificile.

Cozianu: „Premiile nu sunt egale cu riscul”

Preşedintele Sanitas Iaşi, Iulian Cozianu, spune că marţi va fi grevă generală în spitalele din Iaşi. „Vor fi asigurate urgenţele şi o treime din serviciile medicale. Vom face tot posibilul ca efectele protestului asupra pacienţilor să fie cât mai mici, însă oamenii trebuie să înţeleagă că am ajuns aici din cauza lipsei de dialog şi a deciziilor luate de Guvern, nu din vina angajaţilor din sistemul sanitar”, a spus Cozianu.

Sindicaliştii Sanitas resping forma actuală a proiectului legii salarizării, susţinând că aceasta ar duce fie la diminuarea veniturilor unor angajaţi, fie la îngheţarea salariilor pentru o perioadă îndelungată. „Se doreşte ca doar 10% dintr-o anumită specialitate să beneficieze de spor. Sunt lucruri care ne nemulţumesc şi peste care nu putem trece. Cum să alegi dintr-o secţie ATI care sunt cei 10% dintre angajaţi care vor beneficia de spor. Nu ai cum. Riscul e la fel pentru toată lumea. Premiile nu sunt egale cu riscul. Riscul de a ne îmbolnăvi este acelaşi pentru toţi angajaţii. Riscul nu-l putem înlătura indiferent de performanţa angajaţilor. Aceste sporuri sunt pentru condiţiile deosebite, pentru riscul de a ne îmbolnăvi”, a afirmat liderul Sanitas Iaşi.

O altă revendicare importantă a sindicaliştilor este deblocarea posturilor din sistemul sanitar. Reprezentanţii Sanitas critică varianta analizată de Guvern, potrivit căreia ocuparea posturilor vacante ar urma să fie condiţionată de gradul de ocupare a paturilor din spitale.

Proteste şi la ANAF, Vamă şi Finanţe

Nemulţumirile faţă de proiectul noii legi a salarizării se extind însă şi în alte sectoare ale sistemului bugetar. Sindicatul Naţional Sedlex a anunţat declanşarea procedurilor de protest în rândul angajaţilor din ANAF, Autoritatea Vamală Română şi Ministerul Finanţelor, precum şi organizarea unei greve de solidaritate cu sindicatele din sănătate.

Potrivit reprezentanţilor Sedlex, actuala formă a legii salarizării este inacceptabilă deoarece afectează veniturile angajaţilor din sistemul financiar-fiscal şi vamal şi nu reflectă responsabilitatea şi complexitatea activităţii desfăşurate de aceştia. Sindicatul solicită modificarea proiectului înainte de adoptarea actului normativ, avertizând că protestele ar putea fi extinse dacă revendicările nu vor fi luate în considerare.

Carmen DEACONU, Laura RADU