Peste 11.000 de ieșeni vor primi bani în fiecare lună pentru energia livrată în rețea!

Cei 11.323 prosumatori ieșeni, care și-au montat panouri fotovoltaice, primesc una dintre cele mai importante vești din ultimii ani. Președintele Nicușor Dan a promulgat noua Lege a prosumatorilor, act normativ care schimbă radical modul în care este valorificată energia produsă de gospodării și companii și introduce drepturi noi pentru cei care livrează electricitate în Sistemul Energetic Național.

Cea mai importantă modificare este eliminarea sistemului prin care prosumatorii așteptau chiar și doi ani pentru a beneficia de energia livrată în rețea. Odată cu intrarea în vigoare a noii legi, energia excedentară va fi decontată lunar, iar proprietarii instalațiilor fotovoltaice cu o putere de până la 200 kW vor putea încasa bani în fiecare lună pentru surplusul injectat în rețea.

Schimbarea este considerată una istorică de reprezentanții Asociației Prosumatorilor și ai Comunităților de Energie din România (APCE), care susțin că actualul sistem transforma prosumatorii în creditori ai furnizorilor de energie. „Prima chestiune și cea mai importantă este compensarea lunară financiară. Până în 200 kW putere instalată vom putea primi banii lunar pentru excedentul de energie pe care îl livrăm în rețea. Un alt lucru foarte important este compensarea energiei între mai multe locuri de consum. În mod natural, odată cu apariția surplusului de energie și a stocării în România, prețurile vor scădea”, a declarat președintele APCE, Dan Pîrșan.

Energia produsă la casă va putea plăti factura de la apartament

Noua lege aduce o facilitate extrem de așteptată de proprietarii care dețin mai multe imobile.

Persoanele fizice care au instalații fotovoltaice cu o putere de până la 27 kW vor putea utiliza sumele rezultate din energia livrată în rețea pentru plata facturilor de energie electrică aferente tuturor locurilor de consum aflate pe numele lor, dacă acestea sunt în portofoliul aceluiași furnizor.

Practic, energia produsă de panourile instalate la o casă va putea reduce factura de electricitate de la un apartament, o casă de vacanță sau o altă proprietate, chiar dacă acestea sunt racordate la operatori de distribuție diferiți.

Mai mult, dacă energia electrică și gazele naturale sunt furnizate de aceeași companie, surplusul produs de panourile fotovoltaice va putea fi folosit inclusiv pentru plata facturilor la gaze.

Crește semnificativ plafonul pentru prosumatori

Noua legislație extinde considerabil drepturile producătorilor de energie verde.

Limita instalațiilor pentru care poate fi solicitată compensarea cantitativă crește la 400 kW, iar plafonul până la care prosumatorii nu plătesc dezechilibrele produse în rețea urcă la 900 kW.

Tot până la 900 kW este majorată și limita prevăzută în Codul fiscal până la care prosumatorii nu sunt obligați să emită facturi pentru energia livrată în sistem.

Legea redefinește și statutul prosumatorului, care va putea nu doar să producă și să consume energie, ci și să o stocheze, să o vândă direct unor consumatori conectați la instalația proprie și să compenseze energia produsă în exces cu cea consumată într-un alt punct de consum, în condițiile stabilite de lege.

ANRE are la dispoziție 60 de zile pentru normele de aplicare

Deși legea a fost promulgată, aplicarea practică a noilor reguli depinde acum de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), care trebuie să elaboreze în termen de 60 de zile normele privind facturarea, decontarea și mecanismele tehnice necesare.

Aceste reguli vor stabili exact cum vor fi calculate sumele datorate prosumatorilor și care vor fi termenele de plată.

Parcursul legislativ al actului normativ a fost unul dintre cele mai complicate din ultimii ani.

Legea a fost adoptată inițial în 2023, însă a fost retrimisă Parlamentului pentru reexaminare, ulterior fiind contestată și la Curtea Constituțională. Prin decizia pronunțată în aprilie 2026, judecătorii CCR au respins obiecțiile și au confirmat constituționalitatea actului normativ, deschizând astfel calea promulgării.

„O victorie pentru sute de mii de prosumatori”

Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie consideră promulgarea legii o victorie majoră pentru dezvoltarea energiei regenerabile în România.

Potrivit organizației, noile reguli vor permite valorificarea rapidă a energiei produse, vor elimina blocajele existente în sistem și vor apropia legislația românească de standardele europene.

În prezent, România are 346.194 de prosumatori, iar numărul lor continuă să crească de la lună la lună. Odată cu noile prevederi, investițiile în panouri fotovoltaice ar putea deveni și mai atractive, în condițiile în care proprietarii vor încasa mai repede contravaloarea energiei livrate în rețea și vor avea posibilitatea să își reducă facturile la mai multe locuințe sau chiar la gazele naturale. Daniel BACIU