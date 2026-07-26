Milioane de lei pleacă anual din Vaslui pentru tratamente în străinătate

Sume uriașe ies anual din bugetul Casei de Asigurări de Sănătate Vaslui pentru a acoperi tratamentele medicale de care beneficiază vasluienii în spitalele din Europa. Datele oficiale arată o realitate impresionantă: aproape 11,75 milioane de lei au fost plătiți, anul trecut, către sistemele medicale din Uniunea Europeană, iar Germania este, de departe, țara care încasează cei mai mulți bani.

Practic, aproape întregul buget alocat pentru asistența medicală transfrontalieră a fost consumat. Din cele 11,74 milioane de lei disponibile, 99,99% au mers direct către spitalele și instituțiile medicale din străinătate. Pentru rambursările către românii care și-au plătit singuri tratamentele peste hotare au rămas doar 294 de lei, o sumă infimă raportată la dimensiunea plăților externe.

Peste 5,2 milioane de lei au ajuns într-un singur stat

Nicio altă țară nu se apropie de nivelul sumelor achitate către Germania. Numai în 2025, CAS Vaslui a plătit 5,26 milioane de lei pentru serviciile medicale primite acolo de asigurații români. Cu alte cuvinte, aproape unul din doi lei cheltuiți pentru tratamente în străinătate a ajuns în sistemul medical german.

Pe următoarele locuri se află Italia - aproape 2,8 milioane de lei, Spania - peste 1,53 milioane de lei, Franța - peste 1 milion de lei, Belgia – peste 612.000 de lei, Austria - aproape 345.000 de lei.

În total, au fost decontate 1.104 formulare europene, fiecare reprezentând servicii medicale acordate vasluienilor în afara țării.

Una dintre cele mai spectaculoase cifre din raport privește tratamentele planificate în străinătate. Deși au existat doar 11 cazuri, acestea au generat cheltuieli de 2,52 milioane de lei. Asta înseamnă că un număr foarte redus de pacienți a consumat peste o cincime din întregul buget destinat serviciilor medicale externe.

Restul banilor au fost utilizați pentru urgențe medicale, îngrijiri acordate în timpul șederilor temporare sau servicii primite de românii care locuiesc în alte state europene.

Facturile continuă să se adune. CAS Vaslui mai are de achitat peste 10 milioane de lei

Plățile făcute în 2025 nu au stins însă toate obligațiile financiare. La finalul anului, Casa de Asigurări de Sănătate Vaslui înregistra datorii estimate la 10,36 milioane de lei către statele europene care au tratat pacienți români.

Cele mai mari sume restante sunt către Italia, Germania, Austria și Spania, ceea ce arată că fenomenul este unul constant și că facturile continuă să vină într-un ritm susținut.

În timp ce milioane de lei pleacă din România, recuperările sunt incomparabil mai mici. În 2025, spitalele și furnizorii de servicii medicale din județ au acordat asistență cetățenilor din alte state europene, iar CAS Vaslui a emis 157 de formulare europene, în valoare totală de 185.893 de lei.

Mai mult, instituția a reușit să recupereze efectiv doar 132.133 de lei, iar la sfârșitul anului avea încă aproape 495.000 de lei de încasat de la sistemele de asigurări din alte țări.

Tot mai mulți vasluieni pleacă în Europa și își fac Card European de Sănătate

Raportul scoate la iveală și o altă tendință clară: numărul vasluienilor care solicită Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate este în continuă creștere. În 2025 au fost eliberate 3.799 de carduri europene, iar numărul cererilor a ajuns la 3.841, cel mai ridicat nivel din ultimii ani.

După reculul provocat de pandemie, mobilitatea populației a revenit în forță, iar odată cu ea cresc și costurile suportate din bugetul sănătății.

Concluzia este una care atrage atenția: milioane de lei pleacă anual din județ pentru a acoperi tratamentele medicale ale vasluienilor în spitalele europene, Germania și Italia absorb cea mai mare parte a fondurilor, iar obligațiile financiare ale CAS Vaslui depășesc în continuare 10 milioane de lei, semn că nota de plată pentru asistența medicală transfrontalieră este departe de a se încheia. Miruna NEACȘU