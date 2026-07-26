Declin demografic într-unul dintre cele mai sărace județe din țară

Județul Vaslui continuă să piardă populație într-un ritm alarmant. Datele statistice din primele patru luni ale acestui an confirmă un fenomen care se accentuează de la un an la altul: în fiecare lună mor cu peste 200 de oameni mai mulți decât se nasc, iar perspectivele nu sunt deloc optimiste.

Numai în perioada ianuarie-aprilie, sporul natural a fost negativ în fiecare lună. În ianuarie, județul a pierdut 261 de persoane, în februarie alte 204, în martie încă 245, iar în aprilie 203 persoane. În total, în doar patru luni, bilanțul este de minus 913 locuitori, echivalentul populației unei comune mici dispărute în mai puțin de o jumătate de an.

Fenomenul nu este unul izolat. Și anul trecut, Vasluiul a încheiat cu un bilanț demografic dramatic, pierzând 1.831 de locuitori din cauza sporului natural negativ. Practic, în fiecare lună din 2025 numărul deceselor a depășit numărul nașterilor, iar singura perioadă în care declinul s-a temperat a fost luna august, când diferența a fost de doar 12 persoane.

Aproape 21.000 de locuitori au dispărut într-un deceniu

Imaginea de ansamblu este și mai îngrijorătoare. Datele Recensământului Populației și Locuințelor din 2021 arată că județul Vaslui mai are 374.700 de locuitori, cu 20.799 mai puțini decât la recensământul precedent, realizat în 2011.

Cu alte cuvinte, în numai zece ani, județul a pierdut echivalentul populației unui oraș de dimensiuni medii. Scăderea este alimentată atât de numărul redus al nașterilor, cât și de migrația continuă a tinerilor către alte județe sau în străinătate.

Depopularea schimbă deja harta județului. La ultimul recensământ, Blăgești a rămas cea mai mică comună din Vaslui, cu doar 1.178 de locuitori, în scădere față de cei 1.515 înregistrați în 2011.

La polul opus se află Zorleni, cea mai mare comună din județ și singura care a reușit chiar să crească, câștigând peste 200 de locuitori față de recensământul anterior.

Nici orașele nu sunt ferite de declin. Murgeni, cel mai mic oraș din județ, a coborât la 6.853 de locuitori, față de peste 7.100 în urmă cu un deceniu.

Scade și numărul celor care muncesc

Problemele demografice încep să afecteze direct și economia județului. Prognozele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză indică o reducere constantă a populației ocupate civil.

Dacă în 2023 Vasluiul avea 98.700 de persoane ocupate, în 2024 numărul acestora a coborât la 98.200, iar pentru anul trecut estimările indică doar 98.000 de persoane.

Scăderea forței de muncă înseamnă mai puțini angajați, mai puțini contribuabili și o presiune tot mai mare asupra economiei locale, într-un județ care se confruntă deja cu unul dintre cele mai ridicate niveluri ale migrației. Miruna NEACȘU