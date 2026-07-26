* muncitorii necalificați pornesc de la 3.500 de lei, iar meseriașii pot ajunge la 8.000–10.000 de lei pe lună * în schimb, munca în soare, praful și efortul fizic transformă vara în cea mai grea perioadă de pe șantier

În plin sezon, firmele din Iași caută zidari, dulgheri, fierari-betoniști, electricieni, operatori de utilaje și muncitori necalificați. Salariile cresc odată cu experiența, însă diferențele dintre ofertă și venitul real devin importante dacă suma include ore suplimentare, diurnă sau plata la lucrare.

Vara aduce lucrări, dar și zile la peste 35 de grade, pe schele, acoperișuri sau lângă beton încins. În Iași, ofertele de angajare pornesc de la 3.500 de lei pentru personalul fără calificare și ajung la 10.000 de lei pentru meseriașii care pot lucra independent.

De la 3.500 la 10.000 de lei pe lună

Un muncitor necalificat poate primi între 3.500 și 4.500 de lei. Pentru zidari, dulgheri și fierari-betoniști, ofertele urcă la 5.000–7.500 de lei. Operatorii de utilaje și deservenții pot ajunge la 6.000–8.000 de lei, iar finisatorii cu experiență pot negocia între 6.000 și 10.000 de lei.

Un inginer constructor aflat în execuție poate câștiga aproximativ 4.000–7.000 de lei net. La nivel național, câștigul salarial mediu net în construcții a trecut de 5.100 de lei, iar salariul mediu brut de 8.700 de lei.

Salariul minim brut din construcții este de 4.582 de lei, față de salariul minim general de 4.325 de lei. Un meseriaș care citește planuri, lucrează fără supraveghere și nu produce remedieri poate câștiga de două ori mai mult decât un debutant.

Peste 1.100 de posturi vacante în județ

În iulie, AJOFM Iași a anunțat 1.133 de locuri de muncă vacante, oferite de 120 de angajatori. Dintre acestea, 1.050 vizau persoane fără studii superioare. Printre meseriile căutate se află zidarii, dulgherii, electricienii, lăcătușii, fierarii-betoniștii și muncitorii necalificați.

Cererea mare nu face însă orice ofertă avantajoasă. Candidatul trebuie să afle dacă salariul este net sau brut, dacă include ore suplimentare, câte zile se lucrează și cine plătește transportul ori cazarea. Un venit de 7.000 de lei poate însemna și un program de 10–12 ore pe zi.

Între 2 și 4 litri de apă pentru fiecare muncitor

La temperaturi de peste 37 de grade Celsius sau în condiții echivalente de disconfort termic, angajatorii trebuie să reducă ritmul muncii, să alterneze efortul cu pauze și să asigure spații umbrite și ventilate. Fiecare muncitor trebuie să primească între 2 și 4 litri de apă minerală pe schimb, echipament de protecție și acces la primul ajutor.

Dacă aceste măsuri nu pot fi asigurate, programul trebuie redus sau împărțit în două intervale, pentru evitarea orelor de vârf. Nerespectarea regulilor poate aduce amenzi între 1.500 și 2.500 de lei.

Pe șantierele Iașului, vara se plătește mai bine, dar factura este suportată de corp: căldură, praf, zgomot și risc. Pentru un muncitor bun, meseria poate aduce 7.000, 8.000 sau chiar 10.000 de lei. Pentru unul fără calificare, drumul începe de la 3.500 de lei și de la cele mai grele sarcini.

Dan DIMA