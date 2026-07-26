* din august începe aplicarea noului regulament european privind ambalajele * restaurantele, cafenelele, magazinele online și producătorii din Iași vor avea costuri cu materialele, documentația, etichetele și sistemele reutilizabile

O cutie pentru meniu costă acum 0,51 lei fără TVA, o tăviță fast-food ajunge la 0,63 lei, iar un ambalaj pentru hot-dog, la 1,50 lei. Noile reguli europene nu stabilesc o scumpire fixă, însă obligă firmele din Iași să își verifice furnizorii, stocurile și bugetele.

Prima factură poate apărea din august 2026

Regulamentul UE 2025/40 a intrat în vigoare anul trecut și se aplică, în general, din 12 august 2026. Ambalajele trebuie să conțină mai puțin material, să poată fi reciclate și să fie însoțite de documente care demonstrează conformitatea. Pentru producători și importatori, schimbarea înseamnă evaluări, declarații de conformitate, documentații tehnice și verificarea substanțelor din materialele care intră în contact cu alimentele. Cafenelele, restaurantele și cofetăriile nu vor plăti direct toate aceste proceduri, însă costurile pot fi transferate în prețurile furnizorilor. Nota poate include cutii noi, alte tipuri de carton sau plastic, refacerea graficii, etichete modificate și comenzi minime mai mari.

Cutiile costă acum între 0,51 și 1,50 lei

Un producător care livrează și în zona Iașului afișează un preț de 0,51 lei fără TVA pentru o cutie de meniu, la un set de 200 de bucăți. O tăviță fast-food costă 0,63 lei, iar o cutie pentru hot-dog ajunge la 1,50 lei. O cutie pentru clătite este vândută cu 0,68 lei, la o comandă minimă de 100 de bucăți. Acestea sunt prețuri actuale, nu tarife stabilite după intrarea în aplicare a regulamentului european. Presiunea va fi mai mare pentru firmele care folosesc ambalaje personalizate, deoarece schimbarea materialului poate obliga la refacerea designului, a matrițelor și a comenzilor deja negociate.

Iașul are fabrici cu producții de sute de milioane de bucăți

Schimbarea regulilor europene lovește o industrie importantă pentru economia locală. La Miroslava, Crescento Packaging declară o capacitate lunară de 45 de milioane de pahare, 12 milioane de farfurii și 22 de milioane de cutii. În total, fabrica poate produce 79 de milioane de ambalaje pe lună, adică aproape 950 de milioane de unități într-un an. Compania a investit peste 7,6 milioane de euro, are aproximativ 105 angajați și și-a extins suprafața de producție de la 4.000 la 7.000 de metri pătrați. Exonia raporta în iunie 2026 o producție de peste 25 de milioane de sacoșe anual și o capacitate maximă de 100 de milioane de unități. Compania exportă în șapte state ale Uniunii Europene și în Statele Unite. Investițiile realizate de Exonia în ultimul deceniu depășesc 10 milioane de euro, dintre care aproape două milioane de euro provin din fonduri europene.

Capacitățile declarate de cele două companii ieșene trec astfel de un miliard de ambalaje pe an. Pentru fabrici, noile reguli pot însemna costuri pentru adaptarea liniilor de producție, dar și comenzi mai mari din partea firmelor obligate să renunțe la ambalajele neconforme.

Contribuția de 2 lei pe kilogram rămâne în vigoare

Pe lângă costurile europene, firmele trebuie să țină cont și de obligațiile existente în România. Contribuția pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de ambalaje care trebuiau valorificate și cele valorificate efectiv este de 2 lei pentru fiecare kilogram.

O diferență de 1.000 de kilograme înseamnă o plată de 2.000 de lei, iar una de 10.000 de kilograme poate genera o obligație de 20.000 de lei. Aceasta nu este o taxă nouă introdusă de regulamentul european.

Pentru firmele din Iași, concluzia este una economică: ambalajele se schimbă, apar cheltuieli suplimentare, iar fiecare ban va fi recalculat. Cât va ajunge în prețul cafelei, al meniului sau al coletului va depinde de ofertele furnizorilor și de volumul de ambalaje folosit de fiecare comerciant.

Dan DIMA