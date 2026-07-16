* autoarea este, începând de ieri, Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor al Republicii Franceze * Nicoleta Dabija devine prima scriitoare din Iași și singura femeie din lumea literară ieșeană care primește această distincție

Scriitoarea, traducătoarea, jurnalista și muzeografa Nicoleta Dabija a primit titlul de Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor al Republicii Franceze, una dintre cele mai importante distincții culturale acordate de Franța.

Este o premieră pentru lumea literară feminină din Iași. Nicoleta Dabija devine prima scriitoare ieșeană decorată cu acest ordin și a treia personalitate din literatura orașului care intră în acest cerc restrâns.

Înaintea sa, distincția a fost acordată scriitorului Dan Lungu, în 2011, pentru contribuția la îmbogățirea patrimoniului cultural francez, și scriitorului Lucian Dan Teodorovici, în 2025, pentru contribuția și angajamentul său în serviciul culturii. Noua recunoaștere acordată Nicoletei Dabija confirmă vizibilitatea pe care literatura și proiectele culturale dezvoltate la Iași au dobândit-o în spațiul european.

Un poem viu

Nicoleta Dabija este jurnalistă, poetă, prozatoare, eseistă, traducătoare și muzeografă. A urmat studii de filosofie la Iași și a publicat de-a lungul anilor volume de filosofie, poezie și proză, literatura devenind pentru ea una dintre cele mai directe forme de exprimare a experienței personale și a adevărului interior.

Printre cărțile sale se numără „Nopțile lui Cioran”, apărută în 2011, volumul de poezie „Aici nu se moare niciodată”, publicat în 2018, și volumul de proză „A doua viață”, apărut în 2019.

Înainte de activitatea muzeală, Nicoleta Dabija a lucrat în învățământ, în presa scrisă și în televiziune. În prezent, este muzeografă în cadrul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, la Muzeul Pogromului de la Iași, și coordonează activitatea Casei Muzeelor. Activitatea sa cuprinde cercetare, expoziții, proiecte culturale, ghidaje și inițiative de păstrare a memoriei comunității evreiești.

Unul dintre proiectele sale recente este „Poemul viu”, o serie de creații video care leagă poezia de cele cinci spații găzduite de Casa Muzeelor. Proiectul a fost realizat pentru a marca aniversarea deschiderii complexului muzeal ieșean.

Ce reprezintă Ordinul Artelor și Literelor

Ordinul Artelor și Literelor este acordat persoanelor care s-au remarcat prin creațiile lor artistice sau literare ori prin contribuția adusă promovării artelor și literaturii franceze în lume.

Distincția este administrată de Ministerul francez al Culturii și cuprinde trei grade: Cavaler, Ofițer și Comandor. Candidaturile sunt analizate de Consiliul Ordinului, iar numirile sunt aprobate de ministrul francez al Culturii.

Pentru Nicoleta Dabija, titlul recompensează o activitate construită la întâlnirea dintre literatură, filosofie, traducere, jurnalism, patrimoniu și recuperarea memoriei.

„Eu cred că poezia va salva lumea”, spunea scriitoarea într-un interviu publicat la începutul anului 2026. Distincția acordată de Republica Franceză confirmă că poezia, literatura și memoria pot trece dincolo de granițe și pot transforma munca discretă într-o formă de recunoaștere internațională.

Maura ANGHEL