Ieșeni captivi la etaj. Blocurile vechi ar putea primi lifturi

* Programul „Lift pentru viață” ar putea aduce ascensoare în blocurile vechi fără lift * la Iași, mii de vârstnici și persoane cu mobilitate redusă trăiesc în imobile cu patru etaje construite înainte de 1990

În marile cartiere ale Iașului, construite mai ales în anii ’60, ’70 și ’80, mii de oameni locuiesc în blocuri cu patru etaje, fără ascensor. Pentru cei tineri, scările sunt un inconvenient. Pentru vârstnici și persoanele cu mobilitate redusă, ele pot însemna renunțarea la medic, cumpărături, plimbări sau întâlniri cu familia.

O soluție ar putea veni prin Programul Național de Accesibilizare a Locuințelor – „Lift pentru viață”. Proiectul de lege a fost adoptat de Parlament și trimis la promulgare. Propunerea vizează blocurile mai înalte de P+3, construite până la 31 decembrie 1989, precum și imobilele începute înainte de această dată și finalizate până la 1 ianuarie 2000.

În municipiu există peste 3.100 de blocuri construite înainte de 1990, cele mai multe în anii ’70 și ’80. Din total, 1.850 sunt înscrise cu regim P+4.

Primăria va trebui să facă inventarul

Dacă legea va fi promulgată și publicată în Monitorul Oficial, Primăria Iași va trebui să inventarieze, în șase luni, blocurile fără lift, anul construirii, regimul de înălțime și situația locatarilor vulnerabili.

Programul va începe cu 100 de proiecte-pilot la nivel național, cel puțin unul în fiecare județ. Vor avea prioritate blocurile în care locuiesc persoane vârstnice, persoane cu dizabilități locomotorii sau cu mobilitate redusă.

Finanțarea va putea proveni inclusiv din fonduri europene. Dacă montarea unui lift clasic nu este posibilă, vor putea fi instalate platforme elevatoare, rampe sau alte sisteme de acces.

Pentru oamenii care nu mai pot coborî singuri scările, adevărata măsură a legii nu va fi numărul proiectelor aprobate, ci ziua în care vor putea ieși din bloc fără să fie purtați pe brațe.

Dan DIMA