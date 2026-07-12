* după ample lucrări de consolidare și restaurare, Casa Kieser își deschide porțile pe 18 iulie * clădirea ridicată în urmă cu peste un secol a trecut prin naționalizare, degradare și ani de șantier

Una dintre clădirile pe lângă care ieșenii au trecut ani întregi fără să-i poată vedea interiorul începe o viață nouă. Casa Kieser, monumentul aflat lângă Hotel Continental, se redeschide oficial pe 18 iulie 2026, după lucrări de consolidare și restaurare.

Dincolo de gangul îngust se află o curte interioară ferită de zgomotul străzii. Turnul de colț, balcoanele din fier forjat și ferestrele înalte dau locului aerul unei clădiri din Praga sau Viena. Noua funcțiune aduce cazare, socializare, artă și servicii, însă miza rămâne recuperarea unei părți din Iașul începutului de secol XX.

Istoria de pe fronton

Pe fațadă se poate citi „Casa Kieser”, iar deasupra apare anul 1914. Franz Martin Kieser și soția sa, Marie, cumpăraseră încă din 1896 dughenele de pe acel amplasament. Negustor cunoscut al Iașului și proprietar al „Halei de Bere” de pe strada Lăpușneanu, Franz Martin Kieser a murit în 1898. Transformarea proprietății ar fi început în 1911, după planurile inginerului A.O. Kieser, iar noul imobil a fost dat în folosință în 1914.

Casa nu a fost o reședință memorială, ci un imobil de raport, cu apartamente și spații comerciale destinate închirierii. A apărut într-o perioadă în care centrul Iașului se moderniza, iar vechile dughene erau înlocuite de clădiri cu mai multe niveluri.

Un detaliu neobișnuit este blazonul de pe fronton: un scut cu trei săgeți, așezat sub coiful unui cavaler și încadrat de două aripi. Semnificația sa nu a fost lămurită.

De la Librăria Eminescu la restaurare

În 1950, Casa Kieser a fost naționalizată. Imobilul avea atunci 17 apartamente, iar la parter avea să funcționeze, din anii ’60, Librăria Eminescu, reper cultural pentru mai multe generații de ieșeni. După 2004, clădirea a fost retrocedată și înstrăinată. Au urmat ani de degradare și incertitudine, până la restaurare. Monumentul are subsol, parter, trei etaje și mansardă, o suprafață desfășurată de 4.145 de metri pătrați și aproximativ 3.845 de metri pătrați utili.

Lucrările au recuperat structura, interioarele și curtea ascunsă. Povestea casei este prezentată la intrare, alături de lucrări ale artistului Leontin Păun, într-un dialog între memoria locului și Iașul de astăzi.

113 ani de cinematografie

Redeschiderea va fi marcată pe 18 iulie, de la ora 17.00, prin expoziția „{Retro}Perspectives”, realizată de Romanian Mental Health Film Festival. Parcursul reunește 113 cadre și replici din filme, din 1914 până în 2026, integrate în arhitectura restaurată.

Casa Kieser nu revine doar ca o adresă nouă în centrul Iașului. Revine ca mărturie a unui oraș care a construit, a pierdut și, într-un final, a reușit să recupereze. Dincolo de gang se află o curte frumoasă, dar și peste un secol de istorie.

Clara DIMA