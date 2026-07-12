Iașul intră în săptămâna atacurilor cibernetice și a AI

* specialiștii IT, firmele și instituțiile din Iași sunt invitați la cinci zile de sesiuni despre furtul identității, atacurile asupra cloudului și folosirea inteligenței artificiale de către hackeri

Un singur cont compromis poate deschide accesul către documente, baze de date, e-mailuri și aplicații interne. În timp ce atacurile informatice devin mai rapide și mai greu de observat, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași promovează „Adversary Week”, o serie virtuală dedicată noilor amenințări cibernetice organizate în parteneriat cu firma CrowdStrike. Evenimentul poartă mesajul „Cunoaște-ți adversarul. Apără-te cu încredere” și propune sesiuni despre securitatea identității digitale, atacurile asupra platformelor cloud și SaaS, grupările susținute de state și utilizarea inteligenței artificiale atât de atacatori, cât și de echipele care încearcă să-i oprească. Programul este adresat specialiștilor care stabilesc strategia de securitate, dar și celor care intervin direct atunci când este detectat un incident.

Hackerii nu mai sparg întotdeauna sistemul. Uneori se autentifică

Una dintre cele mai importante schimbări din securitatea informatică este mutarea atacului către identitatea utilizatorului. Parolele furate, sesiunile compromise și conturile cu drepturi extinse le permit atacatorilor să intre în sisteme fără să declanșeze imediat alarmele clasice.

În acest scenariu, hackerul nu mai este obligat să instaleze un virus ușor de identificat. El poate folosi date de acces reale, poate imita comportamentul unui angajat și se poate deplasa între e-mail, servicii cloud, baze de date și aplicații folosite de organizație.

Raportul global publicat de CrowdStrike pentru 2026 arată că 82% dintre detectările analizate în 2025 au fost asociate unor atacuri fără programe malware. Compania susține și că atacurile realizate de adversari care folosesc inteligența artificială au crescut cu 89%. Cel mai rapid timp înregistrat pentru deplasarea unui atacator dintr-un sistem compromis către alte resurse ale rețelei a fost de numai 27 de secunde.

Atacurile vizează și tehnologia care susține inteligența artificială

Companiile din sectorul tehnologic rămân printre cele mai urmărite ținte, atât de grupările interesate de bani, cât și de actorii implicați în spionaj. Un raport CrowdStrike publicat în iunie 2026 indică atacuri asupra depozitelor de cod și a proiectelor software, inclusiv compromiterea unor conturi și introducerea de cod malițios în proiecte distribuite prin platforme cunoscute.

Pentru firmele IT din Iași, riscul nu se limitează astfel la propriile documente. O breșă poate afecta produsele dezvoltate pentru clienți, infrastructura găzduită în cloud și lanțurile de furnizori prin care un singur incident ajunge la mai multe organizații.

Sesiunile „Adversary Week” vor avea la bază investigații și exemple din activitatea echipelor de securitate, demonstrații și recomandări pentru detectarea atacurilor și pregătirea răspunsului la incidente.

Dan DIMA