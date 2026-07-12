Un francez și un maghiar, în finala turneului Concord Iași Open

Francezul Titouan Droguet (25 de ani, locul 116 ATP), favorit 4 și maghiarul Zsombor Piros (25 de ani, 169 ATP) s-au calificat în marea finală a concursului prevăzut cu 100 de puncte ATP și premii totale de 160.680 de euro.

În prima semifinală a zilei, întreruptă de două ori din cauza reprizelor de ploaie, jucătorul maghiar Zsombor Piros (locul 169 ATP) l-a învins pe elvețianul Jerome Kym (23 de ani, numărul 196 mondial), scor 7-6 (5), 6-3. Pentru Piros, finala de la Iași va fi a doua consecutivă disputată în România, după ce săptămâna trecută s-a impus la turneul challenger de la Brașov.

În a doua semifinală, sută la sută franceză, Titouan Droguet (25 de ani, locul 116 ATP), favorit 4, finalist anul trecut, l-a învins pe compatriotul său Valentin Royer (25 de ani, numărul 75 mondial), principalul favorit, scor 6-3, 6-4.

Astfel, Titouan Droguet va disputa a doua finală consecutivă la Iași, după ce anul trecut a fost învins în ultimul act de danezul Elmer Moller.

Cele două finale se vor disputa duminică, 12 iulie, pe Terenul Central.

Finala de dublu va începe la ora 17.00, iar cea de simplu nu înainte de ora 19.00.

Rezultatele zilei de sâmbătă, 11 iulie:

Simplu / Semifinale

Zsombor Piros (HUN) - Jerome Kym (SUI) 7-6 (5), 6-3

[4] Titouan Droguet (FRA) - [1] Valentin Royer (FRA) 6-3, 6-4

Programul zilei de duminică, 12 iulie:

Terenul Central - start 17:00

Finala de dublu - Erik Grevelius (SWE) / Adam Heinonen (SWE) vs Ivan Sabanov (SRB) / Matej Sabanov (SRB)

Nu înainte de 19:00

Finala simplu - [4] Titouan Droguet (FRA) vs Zsombor Piros (HUN)