Palatul Culturii din Iași deschide publicului, începând din 17 iulie, o expoziție dedicată oamenilor și invențiilor care au construit istoria zborului în România. Vernisajul expoziției „Repere în istoria aeronauticii” este programat la ora 12.00, în Sala „Alexandru Grigore Ghica al V-lea” a Muzeului Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”.

Vizitatorii vor putea vedea motoare de avion, costume și uniforme de aviator, brevete, cărți poștale, fotografii, documente și obiecte personale care au aparținut unor personalități ale aviației românești. Expoziția urmărește evoluția industriei aeronautice, de la primele fabrici de avioane până la aeronavele militare care au marcat istoria tehnică a secolului trecut.

Motorul păstrat de la avionul YAK 17 UTI

Una dintre cele mai importante piese expuse este motorul turboreactor RD10A, care a echipat avionul YAK 17 UTI cu numărul de bord 7. Aeronava a fost folosită în serviciu operativ în perioada 1951–1956, iar exemplarul păstrat în patrimoniul muzeului ieșean este prezentat drept singurul supraviețuitor dintre avioanele respective.

Publicul va putea examina și un motor de avion proiectat în 1932, produs de compania germană Argus Motoren Gesellschaft. Piesa are opt cilindri dispuși în V inversat, este răcită cu aer și ilustrează nivelul tehnic atins de industria aeronautică europeană în perioada interbelică.

Expoziția include și motoare cu cilindri în stea fabricate la IAR Brașov, alături de panouri documentare despre dezvoltarea primei fabrici românești de avioane, înființată la Brașov în anul 1925.

De la IAR 80 la Mustang

Printre exponatele care pot atrage atenția copiilor și a pasionaților de modelism se află machetele unor aeronave cunoscute: IAR 80, IAR 81, Messerschmitt Me 109G și P-51 Mustang.

IAR 80 și IAR 81 sunt legate direct de dezvoltarea industriei aeronautice românești, în timp ce Me 109G și P-51 Mustang au devenit unele dintre cele mai cunoscute avioane de luptă ale celui de-Al Doilea Război Mondial.

„Fiecare exponat spune o poveste despre oameni care au depășit limitele tehnicii și ale imaginației, despre inovație și perseverență, despre dorința de a cuceri cerul”, arată reprezentanții Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

Omagiu pentru aviatori, mecanici și ingineri

Expoziția nu este construită doar în jurul aeronavelor, ci și al oamenilor care au făcut posibil zborul. Documentele, fotografiile și obiectele autentice aduc în prim-plan aviatori, ingineri, mecanici și specialiști care au contribuit la dezvoltarea aeronauticii românești.

„Vă invităm să descoperiți o expoziție care celebrează performanța, memoria și patrimoniul tehnic al României”, a transmis Andrei Apreotesei, managerul Palatului Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Expoziția este realizată în parteneriat cu Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov, Asociația Aviatorilor Brașoveni și Asociația RoMilitaria Brăila. Prezentarea va fi susținută de muzeografii Traian Dumbrăveanu și Adrian Nicolae Alexe, alături de dr. ing. Monica Nănescu, șeful Muzeului Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”.

„Repere în istoria aeronauticii” va putea fi vizitată în perioada 17 iulie–30 septembrie 2026, cu biletul aferent muzeului. Teona SOARE