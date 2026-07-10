Vacanța copiilor se mută, în acest weekend, printre dinozauri, plante carnivore, animale virtuale și personaje cunoscute din povești. Părinții din Iași pot alege între două expoziții interactive, organizate la Palas și Mall Moldova, și două spectacole de teatru prezentate în aer liber.

Programul permite chiar combinarea activităților. Spectacolele încep dimineața, la ora 10.00, iar expozițiile pot fi vizitate ulterior, astfel încât copiii să aibă parte, în aceeași zi, și de teatru, și de explorare.

60 de dinozauri ajung în Grădina Palas

„Lumea dinozaurilor și a plantelor carnivore” poate fi vizitată în perioada 11–19 iulie. Expoziția aduce în fața copiilor 60 de dinozauri, alături de o colecție de plante carnivore, într-un decor construit pentru micii exploratori pasionați de lumea preistorică. Intrarea este liberă.

Evenimentul poate deveni și un punct de plecare pentru discuții despre speciile care au trăit pe Pământ cu milioane de ani în urmă, despre dispariția dinozaurilor, dar și despre plantele care și-au dezvoltat mecanisme neobișnuite pentru a captura insecte. Pentru copii, însă, atracția principală va rămâne întâlnirea cu personajele uriașe și fotografiile realizate printre ele.

Expoziția se deschide chiar sâmbătă, 11 iulie, ceea ce o transformă într-una dintre principalele atracții ale primului weekend complet de vacanță.

Wild Nature transformă mișcarea într-o expediție virtuală

La Mall Moldova, „Wild Nature” propune o experiență diferită. Copiii nu privesc doar exponate, ci intră într-un univers digital în care mișcarea și imaginația controlează ceea ce se întâmplă pe ecran.

Participanții pot alerga virtual alături de elefanți, se pot legăna cu maimuțele și pot desena fluturi care prind viață. Programul include aventuri în realitate virtuală, jocuri bazate pe mișcare și activități creative proiectate pe ecrane interactive. Expoziția se desfășoară între 10 și 20 iulie, în zona iStyle, iar accesul este liber.

În timpul săptămânii, programul este între orele 16.00 și 20.00. Sâmbăta și duminica, copiii pot participa între orele 11.00 și 14.00, respectiv între 15.00 și 19.00.

Pentru părinți, avantajul este că activitatea combină tehnologia cu mișcarea. Copiii nu rămân simpli spectatori în fața unui ecran, ci trebuie să se deplaseze, să reacționeze și să folosească imaginația pentru a continua jocul.

„Cenușăreasa”, sâmbătă dimineață la Amfiteatrul Palas

Programul teatral al weekendului începe sâmbătă, 11 iulie, de la ora 10.00, cu spectacolul „Cenușăreasa”. Reprezentația are loc la Amfiteatrul Palas, în aer liber, și este regizată de Toma Hogea.

Povestea clasică despre bunătate, curaj și împlinirea visurilor este adresată întregii familii. Ora de începere a fost aleasă înaintea intervalului cel mai călduros al zilei, iar după spectacol familiile pot continua programul la expoziția cu dinozauri sau la „Wild Nature”.

Duminică, cei mici pleacă în „Aventuri cu dl Goe”

Duminică, 12 iulie, tot de la ora 10.00, scena Amfiteatrului Palas este ocupată de „Aventuri cu dl Goe”, spectacol regizat de Iulian Ioan Sandu. Producția pornește de la personajul creat de Ion Luca Caragiale și propune o adaptare interactivă, plină de umor și situații ușor de recunoscut.

Cele două spectacole sunt organizate de Ateneul Național din Iași, iar biletele pot fi cumpărate prin platforma instituției. Reprezentațiile completează un weekend în care părinții nu trebuie să aleagă între joacă, cultură și activități educative. Le pot include pe toate în același program de vacanță. Tania DAMIAN