Ce putem face în Iași, în weekend
Programul estival al evenimentelor culturale din Iași, iulie 2026
Expozițiile de artă plastică, proiecțiile de cinema în aer liber și spectacolele de teatru dedicate publicului tânăr definesc agenda culturală a municipiului Iași în luna iulie. Instituțiile de cultură ale orașului propun un program divers, accesibil și adaptat tuturor categoriilor de public.
Ateneul Național din Iași – Amfiteatrul Palas
Spectacole pentru copii
• Sâmbătă, 11 iulie, ora 10:00 – Cenușăreasa, regia Toma Hogea
• Duminică, 12 iulie, ora 10:00 – Aventuri cu dl Goe, regia Iulian Sandu
• Sâmbătă, 18 iulie, ora 10:00 – Harap Alb, regia Erica Moldovan
• Duminică, 19 iulie, ora 10:00 – Prințesa și broscoiul, Marionette Show
• Duminică, 19 iulie, ora 19:00 – Peștișorul de aur, Marionette Show
Spectacole de teatru
• Duminică, 12 iulie, ora 20:00 – Impro ATN
• Joi, 16 iulie, ora 20:00 – Pijamale, regia Andrei Ciobanu
• Vineri, 17 iulie, ora 20:00 – Take, Ianke și Cadîr, regia Ion Sapdaru
• Sâmbătă, 18 iulie, ora 19:00 – Ѐram și Ѐra, regia Ovidiu Ivan
Cinema Ateneu – Rooftop Silent Cinema
• 11 iulie, ora 21:30 – Oaia neagră a familiei
• 16 iulie, ora 21:30 – Una dintre acele zile
• 21 iulie, ora 21:30 – Frați vitregi
Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași
• Expoziția permanentă
• Expoziția de pictură Expresia sinelui – Eva Radu
Palatul Braunstein - Parter
• Expoziția de fotografie Magia clipei – Mihai Potârniche
Etajul II
• Scrisori către Rose: Ion Minulescu și universul epistolar al modernității
• Școala românească din Moldova: tradiție și formare intelectuală
Cupolă
• Expoziția permanentă Fascinanta stampă japoneză
• Expoziția Celebrity
Galeriile de Artă ale Municipiului Iași
Galeria „Dan Hatmanu” – Pasaj Sf. Vineri
• Pagini ale percepției – Cristina Elena Lovin Oprea, Martinaș Maria, Miron Maria, Pennazio Andrei, Pîrvu Anamaria-Alina
Galeria „Dumitru I. Grumăzescu”
• Percepția timpului – Estela-Tabita Dolfen
Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi”
• Sâmbătă, 11 iulie, ora 12:00 – Cât trăim pe-acest pământ – 78 de ani de la nașterea scriitorului Nicolae Dabija, Parcul Copou
• 2–30 iulie – Anotimpurile Neamului, Mihai Potârniche & Paul Buciută, Galeria „La Gard”, Parcul Copou
• 1–29 iulie – Magia Clipei, Mihai Potârniche, Palatul Braunstein (parter)
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași
• 09 iulie – 20 septembrie – Chipuri și memorie în ramă, Muzeul de Istorie a Moldovei
• 03 – 12 iulie – Picasso la Palat! – ceramică pictată și cromolitografii, Muzeul de Artă
• 30 iunie – 30 august – Memoria profesorului Ion H. Ciubotaru, Muzeul Etnografic al Moldovei
• 25 iunie – 26 iulie – Pereți, Gheorghe Lungu, Palatul Culturii
Muzeul Național al Literaturii Române Iași
• Duminică, 12 iulie, ora 14:00 – Clubul de film Terminus Cinema, Casa Junimii
• Sâmbătă, 18 iulie, ora 14:00 – Clubul de lectură civică – Cum să schimbi lumea, John-Paul Flintoff
• 2 iulie – 30 septembrie – Caravana Muzeelor. Prin lumea scriitorilor
• 1 iulie – 31 august – Vacanța mare la muzeu, Muzeul „Ion Creangă” – Bojdeucă
• 1 iulie – 31 august – Atelierul Căsuța cu povești din Bucșinescu, Muzeul „Otilia Cazimir”
• 1–31 iulie – Seria video-documentară Art.Spot – Fete dace (1978), Muzeul „Nicolae Gane”
• 29 iunie – 29 iulie – Casa Porților Deschise, simpozion de creație, Casa Pătrată & Casa Junimii
Uniunea Artiștilor Plastici – Filiala Iași
• 10–20 iulie – O nouă perspectivă, Mikaela Gemanaru, Galeria „Theodor Pallady”
• 10–20 iulie – Umbrele prezentului, Ștefan Tudor, Galeria „Octav Băncilă”
• 7–17 iulie – În concluzie, expoziția absolvenților UNAGE, Baia Turcească & Galeria ArtEast
• 5–11 iulie – INTERFERENȚE. Laborator – Apariție, Alex Oko & Șerpe Nicușor, Galeria Universitas
• 2–31 iulie – Anotimpurile neamului, Mihai Potârniche & Paul Buciută, Galeria „La Gard”, Parc Copou
Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași
• 12–17 iulie – Festivalul Național de Teatru ReflectOrPlay, Teatrul Național
• 10–31 iulie – Materie reconfigurată: dizertații sculptură 2026, Palatul Roznovanu, Vernisaj: 10 iulie, ora 17:00
• 6–11 iulie – Masterclass de pian – George Todică, Sala Studio „Anton Diaconu