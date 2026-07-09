Autostrada Iașului, ridicată din nou la rang de „prioritate zero”. Șantierele încă nu se mișcă!

După ani de promisiuni, contestații, termene ratate și șantiere care au rămas doar pe hârtie, Autostrada Unirii A8 este prezentată din nou drept „prioritatea zero” a statului român. Directorul general al Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR), Gabriel Budescu, susține că Autostrada A8 reprezintă principalul proiect al companiei și că Moldova se află în centrul strategiei de investiții.

Declarația vine într-un moment în care ieșenii s-au obișnuit mai degrabă cu conferințele de presă decât cu utilajele pe șantier. De fiecare dată, A8 este declarată proiect strategic, vital, prioritar sau esențial. În teren însă, realitatea este că unul dintre cele mai importante tronsoane, Târgu Frumos - Lețcani, rămâne blocat în proceduri.

Toate privirile sunt îndreptate către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

De decizia CNSC depinde deblocarea contractului pentru tronsonul care leagă Iașul de viitoarea rețea de autostrăzi. Fără această verigă, promisiunile privind conectarea Moldovei la vestul țării rămân, deocamdată, incomplete.

Gabriel Budescu afirmă că A8 este unul dintre cele mai mature proiecte din portofoliul CNIR și că instituția pregătește documentațiile pentru a atrage rapid orice nouă finanțare europeană disponibilă. Contractele pentru Moțca - Târgu Frumos și Lețcani – Iași au fost deja semnate prin programul SAFE, iar autoritățile vorbesc și despre pașii următori pentru legătura spre Ungheni.

Însă experiența ultimilor ani îi face pe mulți să privească aceste anunțuri cu prudență. Moldova a auzit de nenumărate ori că A8 este o prioritate, însă de fiecare dată proiectul s-a lovit de întârzieri administrative, contestații sau proceduri care au împins calendarul tot mai departe.

Nici șeful CNIR nu ascunde dificultățile. România derulează simultan un număr record de proiecte de infrastructură, iar lipsa specialiștilor și dependența de importuri pentru materiale de construcții – inclusiv faptul că aproximativ 90% din bitumul folosit este adus din afara țării – pot pune presiune pe costuri și pe termenele de execuție.

În paralel, CNIR gestionează și alte proiecte majore, precum Autostrada A13 Brașov – Bacău și Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț, ceea ce înseamnă că resursele companiei sunt împărțite între mai multe investiții strategice.

Ieșenii, însă, așteaptă ca 2026 să devină anul în care Autostrada A8 trece definitiv de la promisiuni la fapte. Și nu mai vor ca sintagma „prioritate zero” să se transforme iarăși în slogan, într-o listă lungă de angajamente repetate de-a lungul ultimului deceniu. Daniel BACIU