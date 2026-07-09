* o săptămână de vacanță devine probă de facultate pentru liceenii care vor să vadă cum arată Medicina, înainte de admitere * între 12 și 18 iulie, UMF Iași organizează Școala de Vară pentru Elevi

Pentru elevii care se gândesc la Medicină, vacanța de vară poate începe în amfiteatre, laboratoare și cămine studențești. Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași organizează, în perioada 12–18 iulie 2026, Școala de Vară pentru Elevi, un proiect dedicat liceenilor care au finalizat clasa a XI-a în anul școlar 2025–2026.

Programul nu este o tabără obișnuită, ci o întâlnire directă cu ritmul unei facultăți de Medicină. Elevii intră, pentru câteva zile, în viața universitară de la UMF Iași, participă la cursuri, lucrări practice, activități academice și sociale și discută cu studenți voluntari din toți anii de studiu.

Costul pornește de la 700 de lei pentru varianta fără cazare, destinată în special elevilor din municipiul Iași. Pentru cei care vin din alte localități, pachetul cu cazare este de 750 de lei și include șase nopți în căminele UMF Iași.

700 de lei ca să afli dacă Medicina ți se potrivește

Miza programului este clară: elevii pot vedea, înainte de admitere, dacă Medicina este doar o idee frumoasă sau un drum pe care sunt pregătiți să îl urmeze. Pentru mulți liceeni, alegerea facultății se face din presiune, din prestigiu sau dintr-o imagine idealizată a profesiei. O săptămână la UMF Iași poate schimba această perspectivă.

Pachetul fără cazare, de 700 de lei, include două mese pe zi, prânz și cină, la cantina UMF Iași, Welcome Kit, acces la activitățile academice și la activitățile sociale. Varianta de 750 de lei include aceleași beneficii, plus cazarea timp de șase nopți în căminele universității.

Pentru elevii din afara Iașului, experiența înseamnă și o primă probă de viață studențească: cazare la cămin, program zilnic, colegi noi, activități obligatorii și contact direct cu orașul în care ar putea studia după Bacalaureat.

Ce fac elevii la Școala de Vară

Școala de Vară pentru Elevi este organizată de UMF „Grigore T. Popa” Iași împreună cu Societatea Studenților Mediciniști Iași. Programul este construit pentru a familiariza elevii cu activitatea cotidiană a unui student medicinist.

Elevii participă la cursuri universitare, lucrări practice specifice facultății, activități în laboratoarele UMF Iași și momente de socializare cu ceilalți participanți. Programul academic este completat de activități sociale și recreative, gândite pentru a le arăta liceenilor nu doar partea grea a medicinei, ci și viața de comunitate din jurul facultății.

Participarea la activități este obligatorie, iar organizatorii atrag atenția că absențele nemotivate sau comportamentul nepotrivit pot duce la excluderea din proiect. Cu alte cuvinte, elevii nu merg doar într-o vizită, ci intră într-un program cu reguli, ritm și responsabilitate.

Clara DIMA