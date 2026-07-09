* Anatolian Food Fest are loc între 10 și 12 iulie, cu mâncare turcească, deserturi, cafea la nisip și atmosferă de vacanță în oraș

Parcul Expoziției va ieși vineri din liniștea lui obișnuită și va intra în ritm de festival. Nu este nevoie de scenarii complicate: câteva standuri cu mâncare, miros de carne pe grătar, deserturi orientale, cafea pregătită la nisip și oameni care se opresc mai întâi din curiozitate, apoi rămân pentru gust.

Anatolian Food Fest Iași are loc între 10 și 12 iulie, în Parcul Expoziției, și vine exact în acel punct al verii în care orașul se împarte între cei plecați în vacanță și cei care își caută vacanța pe aproape. Pentru cei rămași în Iași, festivalul poate fi o ieșire de două ore sau o seară întreagă, fără drum lung, fără rezervări și fără pretenția unui eveniment solemn.

Aici, atracția principală nu este doar farfuria, ci spectacolul din jurul ei. Baclava tăiată în porții lucioase, lahmacunul scos cald, kebabul care adună rapid coadă, înghețata turcească servită cu jocul bine cunoscut al vânzătorului și cafeaua la nisip, care cere răbdare și privit de aproape. Sunt detalii mici, dar exact ele fac diferența între o simplă masă în oraș și un festival care poate prinde la public.

Un weekend pentru familii, copii și ieșeni rămași acasă

Sâmbătă și duminică, programul se deschide de la ora 10.00 și continuă până la 22.00. Asta schimbă mult publicul. Dimineața și la prânz pot veni familiile cu copii, bunicii, oamenii care vor să evite aglomerația de seară. După-amiaza și seara, parcul devine loc de întâlnire, de poze, de plimbare și de gustat câte ceva „altfel”, fără să ieși din oraș.

Pentru Iași, astfel de evenimente contează mai mult decât par la prima vedere. Orașul are nevoie de spații vii în weekend, de parcuri folosite, de motive pentru care familiile să iasă din casă și de evenimente care nu se adresează doar unui public de nișă. Anatolian Food Fest nu promite o descoperire culturală majoră, dar poate livra ceva foarte concret: trei zile în care Parcul Expoziției devine loc de stat, de mâncat, de întâlnit oameni și de simțit vara.

Într-un oraș în care weekendurile de iulie pot deveni repede sufocante, un festival culinar în aer liber are un avantaj simplu: nu cere explicații. Îl înțelegi din miros, din coadă, din mâna copilului care arată spre înghețată, din părintele care caută o masă liberă, din grupurile care vin „doar să vadă” și ajung să plece cu pachete de baclava.

Anatolian Food Fest Iași nu este doar despre mâncare turcească. Este despre felul în care un parc poate deveni, pentru trei zile, o mică destinație de vacanță urbană. Iar pentru ieșenii care nu pleacă nicăieri în acest weekend, asta poate fi suficient: o seară în Copou, un desert dulce, o cafea tare și senzația că orașul mai are încă locuri în care vara nu trece degeaba.

Tania DAMIAN