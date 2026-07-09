Noaptea Muzeelor la Sate revine. Muzeele și colecțiile rurale din Iași, așteptate să se înscrie

Muzeele și colecțiile din mediul rural au undă verde pentru înscrierea la cea de-a patra ediție a „Nopții Muzeelor la Sate”, eveniment care va avea loc pe 29 august 2026 și care își propune să aducă în atenția publicului patrimoniul cultural din satele României și Republicii Moldova.

Organizată de Asociația Da' De Ce, inițiativa a devenit, în doar câțiva ani, una dintre cele mai importante platforme de promovare a patrimoniului rural. La ediția din 2025 au participat peste 140 de muzee, colecții și obiective culturale, toate deschise gratuit vizitatorilor.

Apel pentru muzeele și colecțiile din județul Iași

Organizatorii îi invită și pe administratorii muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, atelierelor de meșteșugari și colecțiilor private din județul Iași să se înscrie în proiect.

Participarea este gratuită, iar obiectivele selectate vor beneficia de promovare la nivel național și internațional, sprijin în comunicare și includerea în platforma oficială a evenimentului.

Termenul-limită pentru înscrieri este 10 august 2026. Instituțiile și inițiativele culturale interesate trebuie să solicite fișa de participare la adresa noaptea_muzeelor@yahoo.com. Documentul completat, împreună cu fotografiile solicitate, va fi retransmis organizatorilor până la termenul-limită.

Informații suplimentare despre ediția din acest an sunt disponibile pe site-ul oficial al proiectului.

Noutățile ediției din acest an

Ediția 2026 marchează extinderea rețelei Noaptea Muzeelor la Sate prin includerea unui nou ecosistem muzeal rural în zona Coronini (Caraș-Severin).

În plus, pentru prima dată, proiectul va include un program internațional de rezidențe artistice, prin care organizatorii încearcă să promoveze satul românesc nu doar ca spațiu al tradițiilor, ci și ca loc al creației contemporane și al inovării culturale.

Pentru județul Iași, evenimentul reprezintă o șansă importantă de promovare a patrimoniului mai puțin cunoscut din mediul rural. Dincolo de marile obiective turistice ale municipiului, județul deține numeroase case memoriale, biserici de patrimoniu, colecții etnografice și muzee locale care rămân, de multe ori, în afara circuitelor turistice.

Participarea la Noaptea Muzeelor la Sate poate aduce un plus de vizibilitate acestor obiective și poate stimula turismul cultural în comunele ieșene. Carmen DEACONU