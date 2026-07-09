Conferinţei Internaţionale de Inventică - INVENTICA 2026, la Iași

participă în aceste zile la cea de-a XXX-a ediţie a Conferinţei Internaţionale de Inventică - INVENTICA 2026, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate inovării şi cercetării organizate în România. Manifestarea continuă tradiţia de peste jumătate de secol a şcolii ieşene de inventică şi aduce în prim-plan cele mai noi creaţii şi tehnologii.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, împreună cu Institutul Naţional de Inventică şi Departamentul de Sisteme de Producţie Digitală al Facultăţii de Construcţii de Maşini şi Management Industrial, organizează în perioada 8-10 iulie cea de-a XXX-a ediţie a Conferinţei Internaţionale de Inventică - INVENTICA 2026.

Scopul principal al conferinţei este de a crea un forum academic dedicat inovării, cercetării şi creativităţii, reunind inventatori, cercetători şi reprezentanţi ai mediului universitar. Organizatorii subliniază că evenimentul reprezintă o continuare a tradiţiei dezvoltate la Iaşi în domeniul inventicii de peste 50 de ani.

La deschiderea conferinţei a participat şi primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, care a vorbit despre rolul invenţiilor în transformarea societăţii.

Edilul a amintit că smartphone-ul, reţelele de socializare şi inteligenţa artificială generativă se numără printre tehnologiile care au schimbat profund modul în care oamenii comunică, muncesc şi accesează informaţia.

În opinia sa, dezvoltarea tehnologică trebuie însoţită de o educaţie care să încurajeze creativitatea şi responsabilitatea. „Şcoala nu mai poate fi doar un loc al memorării. Sistemul educaţional trebuie să pună accent pe cultivarea creativităţii, a originalităţii şi a spiritului inovator, dar mai ales pe formarea caracterului”, a afirmat Mihai Chirica.

La finalul discursului, edilul i-a felicitat pe organizatori şi pe preşedintele conferinţei, profesorul universitar dr. ing. Neculai Seghedin, urând succes participanţilor. Laura RADU