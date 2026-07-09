Schimbare majoră în cel mai aglomerat nod rutier din Iași!

Dacă până acum semaforizarea completă funcționa doar în intervalele de vârf ale dimineții, autoritățile au decis ca, pe durata vacanței, toate semafoarele din Podu Roș să rămână active pe întreaga durată a zilei.

Este o măsură care poate părea banală la prima vedere, însă în realitate ea spune foarte multe despre modul în care se schimbă circulația în Iași.

Podu Roș rămâne barometrul traficului din întreg orașul

Nicio altă intersecție nu concentrează atât de multe fluxuri de circulație.

Prin Podu Roș trec zilnic șoferii care vin din Nicolina, CUG, Bucium, Centru, Tudor Vladimirescu, Splai Bahlui și cartierele din estul municipiului. Orice blocaj aici produce efecte în lanț asupra întregului oraș. Din acest motiv, fiecare modificare a semaforizării este atent analizată.

Autoritățile spun că, în perioada vacanței, valorile de trafic sunt diferite față de restul anului, iar noua strategie urmărește reducerea timpilor de așteptare și distribuirea mai eficientă a fluxurilor auto.

Spre deosebire de sistemele clasice, unde durata culorii verzi este fixă, în Podu Roș intervențiile se fac permanent.

Centrul de Management al Traficului monitorizează continuu valorile de circulație, iar echipajele Poliției Locale urmăresc cozile formate pe fiecare arteră.

În funcție de situația din teren, timpii de semaforizare sunt modificați aproape instantaneu. Practic, intersecția funcționează ca un organism viu, adaptându-se permanent la volumul de mașini.

Vacanța schimbă complet harta circulației

Plecarea elevilor și studenților reduce semnificativ traficul în anumite intervale, însă apar alte fluxuri generate de concedii, lucrări și deplasări spre zonele comerciale.

De aceea, autoritățile încearcă să profite de această perioadă pentru a regla mai eficient una dintre cele mai complicate intersecții din municipiu.

Dacă experimentul va avea rezultatele așteptate, este posibil ca unele dintre aceste soluții să fie păstrate și după începerea noului an școlar. Daniel BACIU