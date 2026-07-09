Arestat preventiv după ce și-ar fi bătut și amenințat fosta parteneră, deși avea ordin de protecție

Un bărbat în vârstă de 53 de ani, din comuna Miroslava, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi încălcat în repetate rânduri ordinul de protecție emis de instanță și și-ar fi agresat fosta parteneră.

Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Rurală Miroslava l-au reținut pe 8 iulie, fiind cercetat pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție, violență în familie și amenințare.

Potrivit anchetatorilor, conflictul dintre cei doi nu este unul recent. Din cercetările efectuate a reieșit că, încă din 18 decembrie 2025, bărbatul ar fi amenințat femeia, în vârstă de 50 de ani.

Situația ar fi escaladat în zilele de 4 și 5 iulie 2026, când suspectul s-ar fi apropiat în mod repetat de locuința victimei din comuna Miroslava, deși avea interdicție prin ordinul de protecție emis de Judecătoria Iași. Acesta ar fi provocat scandal și i-ar fi adresat femeii amenințări cu acte de violență.

Potrivit polițiștilor, pe 5 iulie, bărbatul ar fi agresat-o fizic pe femeie, provocându-i leziuni care au necesitat îngrijiri medicale pentru vindecare.

După administrarea probatoriului, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore, iar în cursul zilei de 8 iulie a fost prezentat procurorilor și ulterior Judecătoriei Iași.

Instanța a admis propunerea formulată de procurori și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele. Potrivit legislației române, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Andrei TURCU