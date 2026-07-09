Lovitură devastatoare! ANAF a tăiat firul salvării fotbalului la Iași

* ANAF a respins planul municipalității de a intra cu CSM Iași 2020 în Liga 2 * în lipsa unei soluții pentru Poli, municipalitatea se vede obligată să construiască un nou proiect * parteneriatul cu ACS USV Iași, formație fără datorii care activează în Liga a III-a, devine acum varianta de rezervă.

Ceea ce părea, în urmă cu doar câteva zile, o simplă formalitate administrativă s-a transformat într-o lovitură fără precedent pentru sportul ieșean. În doar câteva minute, votul decisiv al ANAF a spulberat întregul plan construit de Primăria Iași pentru salvarea Politehnicii și menținerea orașului pe harta fotbalului profesionist.

Rezultatul este dramatic: Iașul pierde echipa din Liga a II-a, iar unul dintre cele mai importante cluburi din Moldova intră pe un culoar care duce direct spre faliment.

Municipalitatea mizase pe transferul activității sportive și al locului din Liga a II-a de la ACSM Politehnica Iași către CSM Iași 2020, club aflat în subordinea Primăriei.

Era soluția prin care sezonul 2026-2027 putea începe fără întreruperi, iar orașul își păstra reprezentarea în fotbalul profesionist.

Numai că planul depindea de un singur vot. Iar ANAF, principalul creditor al clubului, cu peste 2,6 milioane de euro de recuperat, a respins categoric această variantă.

A fost momentul în care întreaga strategie administrativă s-a prăbușit.

Iașul coboară o ligă fără să joace

Consecințele sunt uriașe. ACSM Politehnica deține dreptul sportiv de a evolua în Liga a II-a, însă nu mai are bani pentru organizarea sezonului. În același timp, CSM Iași 2020 nu poate prelua acest loc.

Rezultatul este unul absurd pentru un oraș de aproape jumătate de milion de locuitori: Iașul nu va avea reprezentantă în Liga a II-a, deși a câștigat acest drept pe teren.

În locul unui proiect de reconstrucție în eșalonul secund, municipalitatea este obligată acum să își mute toate speranțele spre Liga a III-a.

În urmă cu doar doi ani, Iașul evolua în primul eșalon al fotbalului românesc. Astăzi, după retrogradare, insolvență, conflicte juridice și datorii uriașe, orașul riscă să ajungă în al treilea nivel competițional.

Pentru un centru universitar și economic de talia Iașului, o asemenea cădere reprezintă una dintre cele mai severe crize sportive din ultimele decenii.

Falimentul Politehnicii pare inevitabil. Primăria schimbă strategia și se mută în Liga a III-a

Datele financiare sunt alarmante. Clubul a acumulat datorii totale de aproximativ 4,7 milioane de euro, din care aproximativ 2,6 milioane de euro reprezintă obligații către ANAF.

Fără transferul activității către CSM Iași 2020, clubul rămâne fără principala sursă de finanțare și fără posibilitatea de a continua activitatea la nivel profesionist.

În aceste condiții, scenariul falimentului nu mai pare o ipoteză, ci o perspectivă foarte probabilă.

În lipsa unei soluții pentru Poli, municipalitatea se vede obligată să construiască un nou proiect. Parteneriatul cu ACS USV Iași, formație care activează în Liga a III-a, devine acum varianta de rezervă.

Practic, în loc să investească într-o echipă deja calificată în Liga a II-a, autoritățile vor încerca să construiască un nou club pornind din eșalonul al treilea.

Dar timpul presează! Calendarul competițional se apropie, iar fără o schimbare rapidă de poziție din partea creditorilor sau o decizie favorabilă în instanță, șansele ca Poli să se înscrie în Liga a II-a sunt extrem de reduse.

Decizia ANAF nu înseamnă doar blocarea unei operațiuni financiare. Ea marchează sfârșitul unui model administrativ care a încercat să salveze clubul prin transferul activității sportive către o altă entitate.

Dacă nu apare o soluție juridică sau financiară în perioada imediat următoare, vara lui 2026 ar putea rămâne în istorie drept momentul în care Politehnica Iași a pierdut nu doar un loc în Liga a II-a, ci însăși șansa de a-și continua existența în forma cunoscută de suporteri.

Daniel LEONTE