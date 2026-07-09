* Iașul devine, timp de două zile, punct de întâlnire pentru medicii stomatologi interesați de tehnologiile care schimbă tratamentele dentare * în județ sunt peste 2.300 de medici stomatologi înscriși, dar tratamentele moderne rămân greu de plătit pentru mulți pacienți

Pe 10 și 11 iulie, la Iași are loc simpozionul ADRE „Actualități și perspective în medicina stomatologică modernă”. Sub coordonarea prof. univ. dr. Norina Consuela Forna, evenimentul reunește medici stomatologi, cadre universitare, specialiști și tineri profesioniști din domeniul medicinei dentare. Tema centrală este direcția în care merge stomatologia: mai digitală, mai precisă, mai interdisciplinară, dar și mai costisitoare pentru pacienți.

Potrivit datelor CMSR, județul Iași figura, în ultima analiză publică pe județe, cu 2.301 medici stomatologi înscriși, dintre care 1.816 activi. Asta înseamnă aproximativ un medic stomatolog activ la 440 de locuitori. Cifra arată forța Iașului ca centru universitar și medical, dar nu rezolvă automat problema accesului. Cabinetul există, tehnologia există, însă pacientul plătește, de cele mai multe ori, direct din buzunar.

Tehnologii noi, tratamente mai complexe

Programul științific include teme legate de reabilitarea orală complexă, implantologie, parodontologie, biomateriale, regenerare tisulară, diagnostic digital și utilizarea CBCT în evaluarea tridimensională. Vor fi discutate și soluții moderne de planificare terapeutică, inclusiv folosirea algoritmilor de deep learning în medicina dentară.

Medicina dentară nu mai înseamnă doar tratamente punctuale, ci planuri complexe, realizate cu aparatură performantă, materiale avansate și colaborare între specialități. În cabinete, scanarea digitală, radiologia 3D și planificarea computerizată schimbă modul în care medicii pun diagnosticul și construiesc tratamentul.

Cât costă stomatologia modernă

Modernizarea stomatologiei vine însă cu o problemă clară: prețul. În listele publice ale clinicilor stomatologice din Iași, o igienizare profesională poate ajunge la aproximativ 245 de lei, o plombă estetică pornește de la aproape 200 de lei, iar tratamentele de canal pot trece de 500–700 de lei. Un implant dentar pornește, în funcție de sistem, de la 1.500–2.000 de lei și poate ajunge la 4.500–6.000 de lei. La aceste sume se adaugă bontul protetic și coroana, ceea ce duce frecvent costul unui dinte refăcut pe implant la câteva mii de lei.

Pentru lucrările complexe, presiunea financiară este și mai mare. O coroană de zirconiu poate costa între 1.000 și 2.500 de lei, iar sistemele de tip All-on-4 sau All-on-6, folosite pentru dantură fixă pe implanturi, pot trece de 11.500 lei și ajung, în unele liste de tarife, la peste 20.000–25.000 lei.

În România, doar 7% din asistența stomatologică este finanțată din fonduri publice, față de media UE de 34,9%, potrivit datelor citate de CMSR. De aceea, simpozionul de la Iași nu este important doar pentru breaslă. El vorbește și despre pacientul care amână controlul, despre tratamente începute târziu și despre diferența dintre stomatologia ideală și stomatologia pe care oamenii și-o pot permite.

Teona SOARE