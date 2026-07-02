Fotbalul ieșean se află într-un moment decisiv, iar Primăria Iași propune ceea ce ar putea deveni soluția salvatoare pentru menținerea orașului în fotbalul profesionist. Primarul Mihai Chirica a inițiat un proiect de hotărâre care prevede preluarea definitivă de către Clubul Sportiv Municipal Iași 2020 a activității sportive, a locului în Liga a II-a și a drepturilor federative deținute de Asociația Clubul Sportiv Municipal Politehnica Iași.

Inițiativa vine în contextul în care Politehnica Iași traversează o perioadă financiară extrem de dificilă, clubul aflându-se în procedură de insolvență și sub un plan de reorganizare judiciară. Potrivit municipalității, fără o intervenție rapidă există riscul ca Iașul să rămână fără echipă în fotbalul profesionist.

Noua structură vrea să preia și Academia Politehnica Iași

Proiectul propus prevede ca, începând cu sezonul competițional 2026-2027, CSM Iași 2020 să preia locul Politehnicii în Campionatul Național Liga a II-a, împreună cu toate drepturile federative sportive necesare participării în competiție.

Totodată, municipalitatea dorește ca noua structură să preia și Academia Politehnica Iași, precum și toate grupele de juniori, atât la masculin, cât și la feminin. Măsura este considerată esențială pentru îndeplinirea condițiilor impuse de Federația Română de Fotbal în vederea participării în eșalonul secund.

Proiectul stabilește și modul în care vor fi gestionate obligațiile clubului aflat în insolvență. CSM Iași 2020 va prelua doar acele obligații sportive și federative certe, lichide și exigibile care pot influența afilierea, certificarea, legitimarea jucătorilor sau dreptul de participare în competiții. Sunt excluse obligațiile care fac obiectul procedurii de insolvență aflate în derulare.

Municipalitatea susține că această soluție permite inclusiv achitarea salariilor restante ale sportivilor fără ca acestea să fie suportate direct din bugetul local. Potrivit proiectului, eventualele datorii asumate vor fi acoperite cu prioritate din donații, sponsorizări, drepturi federative, transferuri de jucători și alte surse de finanțare legal disponibile.

Primarul Mihai Chirica afirmă că soluția propusă este singura care poate garanta continuitatea fotbalului ieșean.

„CSM Iași 2020 are capacitatea administrativă necesară asigurării continuității”

„Asociația Club Sportiv Municipal Politehnica Iași are, în urma rezultatelor sportive obținute în sezonul 2025-2026, dreptul de participare în Campionatul Național Liga a II-a. În același timp, clubul traversează o situație economico-financiară deosebit de dificilă, fiind în procedură de insolvență. În lipsa acestei soluții există riscul real ca Municipiul Iași să își piardă reprezentarea în fotbalul profesionist. CSM Iași 2020 are capacitatea administrativă necesară dezvoltării unei secții de fotbal și asigurării continuității activității sportive la nivel profesionist. Preluarea activității sportive reprezintă soluția legală și rațională pentru menținerea orașului pe harta fotbalului românesc, pentru păstrarea unei tradiții sportive valoroase și pentru protejarea investițiilor realizate din fonduri publice în infrastructura sportivă”, a declarat edilul.

Proiectul urmează să fie supus votului Consiliului Local în cursul săptămânii viitoare. Dacă va primi aprobarea aleșilor locali, CSM Iași 2020 va putea prelua oficial activitatea fotbalistică a Politehnicii și va înscrie echipa în Liga a II-a pentru sezonul 2026-2027, evitând astfel dispariția fotbalului profesionist din Iași.

Daniel LEONTE