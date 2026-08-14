768 de posturi scoase la concurs în creșele construite cu bani din PNRR

* Guvernul deschide drumul pentru angajări masive în creșele construite în ultimii ani: 768 de posturi vor fi scoase la concurs pentru 34 de unități din întreaga țară * o parte dintre posturi sunt în județele Botoșani, Suceava și Vaslui

Creșele ridicate cu bani din PNRR și de la bugetul de stat intră, în sfârșit, în etapa decisivă: trec de la șantiere și clădiri noi la unități care trebuie să primească efectiv copii. Executivul a aprobat vineri un memorandum prin care permite organizarea concursurilor pentru personalul necesar funcționării a 34 de creșe.

Este vorba despre 26 de creșe construite prin PNRR și alte 8 realizate prin Programul național de construcții de interes public sau social. Unitățile urmează să fie recepționate și predate beneficiarilor în perioada următoare.

768 de oameni pentru 34 de creșe

Numărul posturilor scoase la concurs ajunge la 768, iar angajările vor putea fi făcute după recepția lucrărilor și punerea în funcțiune a noilor creșe.

Posturile vor fi scoase la concurs de ordonatorii principali de credite, însă există o condiție importantă: cheltuielile de personal trebuie să se încadreze în bugetele aprobate, fără suplimentarea fondurilor destinate salariilor.

Noile creșe sunt răspândite în zeci de județe: Alba, Arad, Bihor, Botoșani, Brașov, Bistrița-Năsăud, Buzău, Caraș-Severin, Constanța, Dâmbovița, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Prahova, Satu Mare, Suceava, Tulcea, Vaslui și Vrancea, precum și în București.

De la beton și cărămidă, la copii în creșe

Miza este uriașă pentru familiile tinere. O creșă nouă nu înseamnă doar o clădire modernă, ci locuri efective pentru copii și posibilitatea părinților de a reveni la serviciu.

Prin operaționalizarea acestor unități, autoritățile urmăresc creșterea participării copiilor la educația antepreșcolară și extinderea accesului la servicii de educație timpurie.

Mai mult, creșele construite prin Programul „Sfânta Ana” contribuie la îndeplinirea jalonului 456 și a țintei 457 din PNRR.

După milioanele investite în construcții, echipamente și infrastructură, urmează însă etapa care poate face diferența: creșele trebuie să funcționeze efectiv.

Iar cele 768 de posturi reprezintă piesa esențială pentru ca noile clădiri să nu rămână simple investiții bifate pe hârtie. Carmen DEACONU