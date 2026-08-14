Copoul intră în șantier pentru 18 luni! Tramvaiele dispar de pe bulevard

Iașul se pregătește pentru una dintre cele mai importante intervenții asupra infrastructurii de tramvai din oraș. Săptămâna viitoare, circulația tramvaielor pe Bulevardul Copou va fi închisă, iar muncitorii vor începe să demonteze vechea cale de rulare. Șantierul va schimba radical traficul din zonă și ar urma să se întindă pe o perioadă de până la 18 luni.

Primarul Mihai Chirica a anunțat că lucrările pregătitoare de pe strada Sărăriei sunt aproape încheiate, după intervențiile realizate de Delgaz Grid la rețelele de electricitate și gaze. Odată eliberată zona, utilajele se mută pe Copou. „Spre sfârșitul săptămânii viitoare, începem demontarea liniei vechi”, a anunțat primarul, precizând că traficul auto nu va fi blocat complet pe bulevard. Circulația va fi reorganizată, iar o parte din flux va fi preluată prin Sărărie.

Șinele vechi dispar. Copoul intră într-un șantier de milioane

Contractul pentru modernizarea tronsonului BCU – Rond Triumf a fost atribuit asocierii conduse de Conest, pentru 57,7 milioane de lei fără TVA. Termenul de execuție este de maximum 18 luni.

Nu este vorba doar despre schimbarea șinelor. Constructorul va reconstrui practic întreaga infrastructură pe care este amplasată calea de rulare.

Vor fi refăcute fundația și straturile de infrastructură, vor fi montate sisteme pentru reducerea zgomotului și vibrațiilor, iar macazurile și echipamentele specifice tramvaielor vor fi înlocuite.

Copoul va deveni astfel un uriaș șantier, cu intervenții care vor afecta inclusiv trotuarele, drenajul și stațiile de transport public.

Peroanele vor fi modernizate și adaptate persoanelor cu dizabilități, iar stațiile vor primi copertine și mobilier urban. Vor fi înlocuite și gurile de scurgere și capacele căminelor afectate de lucrări.

Șinele rămân în mijlocul bulevardului

În spatele investiției de milioane se ascunde însă o decizie care poate reaprinde dezbaterea privind traficul din Copou.

Linia de tramvai nu va fi mutată la marginea carosabilului. Va rămâne pe actualul amplasament, în mijlocul Bulevardului Carol I.

Practic, Iașul pierde, cel puțin pentru moment, șansa de a transforma complet configurația bulevardului și de a crea ulterior o bandă dedicată transportului public.

În timp ce numeroase orașe europene încearcă să scoată transportul public din blocajul traficului general, Copoul va păstra configurația actuală a liniilor.

12 luni sperate, 18 luni prevăzute în contract

Primarul Mihai Chirica spune că administrația speră ca lucrările să fie gata în aproximativ 12 luni, deși contractul permite un termen de până la 18 luni.

Până atunci, tramvaiele vor lipsi de pe una dintre cele mai importante artere ale Iașului.

Iar miza este uriașă: Copoul este una dintre principalele axe de transport ale municipiului, iar orice întârziere a șantierului poate însemna luni suplimentare de restricții, trafic reorganizat și nervi pentru ieșeni.

După finalizare, autoritățile promit o cale de rulare mai sigură, mai silențioasă și mai rezistentă.

Dar până atunci, Copoul se închide pentru tramvaie. Șinele vechi sunt scoase, utilajele intră, iar Iașul se pregătește pentru un nou șantier de amploare. Daniel BACIU