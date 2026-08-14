Pepe și Ana Lesko, concert gratuit în Alexandru cel Bun

* cartierul Alexandru cel Bun se transformă, la final de august, într-o mare zonă de spectacole și activități pentru familie * Pepe, Ana Lesko, Laura Lavric, Daniela Condurache și Maria Dragomiroiu sunt printre artiștii care vor urca pe scenă la cea de-a doua ediție a Zilelor Cartierului Alexandru cel Bun * intrarea este gratuită

Două zile de concerte, magie, ateliere pentru copii, Cercetașii României, Zumba și activități în aer liber sunt programate pe 29 și 30 august, în Piața Voievozilor din Iași. Evenimentul este organizat de Ateneul Național din Iași, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași.

Zilele Cartierului Alexandru cel Bun revin în Piața Voievozilor

Una dintre cele mai populate zone ale Iașului va avea propriul weekend de sărbătoare. Zilele Cartierului Alexandru cel Bun ajung în 2026 la ediția a doua, iar organizatorii au pregătit un program pentru copii și adulți, desfășurat pe parcursul întregului weekend 29–30 august.

Activitățile încep încă de dimineață și continuă până seara, când scena din Piața Voievozilor va fi ocupată de artiști cunoscuți.

Sâmbătă, 29 august, programul începe la ora 09:00, cu activități susținute de Cercetașii României, jocuri pentru copii și sesiuni de face painting prezentate de Marionnette Show. De la ora 10:00 sunt programate ateliere pentru cei mici, iar la ora 11:00 apar Clubul Lunaticilor și Magicianul Iulian. La 12:30 este programată o sesiune de Zumba.

Ana Lesko și Pepe cântă sâmbătă seara

Programul de seară începe la 19:30, când pe scenă va urca Ana Lesko. De la ora 20:30 este programat DJ Johnny W., iar capul de afiș al primei seri este Pepe, al cărui concert începe la ora 21:00.

Duminică, programul pentru copii reîncepe de la ora 09:00, cu Cercetașii României, mascote, personaje și activități pregătite de Marionnette Show. Atelierele sunt programate de la ora 10:00, iar Clubul Lunaticilor și Magicianul Iulian revin de la 11:00. La 12:30 este programată din nou o sesiune de Zumba.

Laura Lavric, Daniela Condurache și Maria Dragomiroiu, duminică

Ultima seară a evenimentului este dedicată muzicii populare. Laura Lavric deschide seria concertelor, de la ora 19:00. La ora 20:00 urcă pe scenă Daniela Condurache, iar de la ora 21:00 publicul o va putea vedea pe Maria Dragomiroiu.

Organizatorii au gândit evenimentul atât pentru locuitorii cartierului Alexandru cel Bun, cât și pentru ieșenii din alte zone ale orașului care vor să petreacă un weekend în aer liber, împreună cu familia sau prietenii.

Intrarea este gratuită la toate activitățile. Maura ANGHEL