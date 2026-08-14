Ce poți face la Iași în weekendul 14–16 august

Dacă rămâneți la Iași în minivacanța de Sfânta Maria, programul este suficient de bogat încât să umple trei zile. Parcul Expoziției devine centrul unui mare festival tradițional, la Rediu se deschide Piața Metropolitană, Palas pune în mișcare adulții și copiii, iar duminică sunt programate teatru de păpuși, experimente pentru cei mici și un concert în aer liber.

Trei zile de sărbătoare în Copou

Cel mai mare punct de atracție al weekendului se mută în Parcul Expoziției, unde Festivalul Tradițional „Hai, Mărie, în Copou!” are loc de vineri până duminică, 14–16 august. Evenimentul aduce muzică populară, preparate tradiționale, producători, meșteșugari și zone dedicate familiilor. Accesul este gratuit.

Pentru cei care merg mai degrabă pentru partea gastronomică, oferta anunțată include mâncare la ceaun, grătare, plăcinte „poale-n brâu”, produse bio, dulciuri, gogoși, clătite și limonadă. Festivalul devine astfel una dintre variantele cele mai simple pentru o ieșire de câteva ore cu întreaga familie în weekendul de Sfânta Maria.

Produse locale și concerte la Rediu

La câțiva kilometri de Iași, Zilele Comunei Rediu se desfășoară sâmbătă și duminică, 15–16 august, la Baza Sportivă. În program sunt anunțate concerte, printre artiștii invitați fiind Nicole Cherry, Berechet și Ion Suruceanu.

Tot aici revine Piața Metropolitană, unde vizitatorii pot cumpăra direct de la producători locali: produse naturale, preparate realizate în gospodării și obiecte ale meșteșugarilor din comunitățile din jurul Iașului. Ediția de la Rediu deschide seria Piețelor Metropolitane din 2026.

Palas se transformă în teren de sport

Cei care vor un weekend mai activ au la dispoziție Palas Sports Days, pe 15 și 16 august, în Parcul Palas. În intervalele 10.00–13.00 și 18.00–21.00 sunt programate tenis de picior, volei, badminton și speedminton, minifotbal, tenis de masă, baschet și un traseu cu obstacole. Între orele 16.00 și 18.00 au loc demonstrații de padel, iar de la ora 18.00 este programat Random K-pop Dance cu Quasar Dance.

Duminică, între orele 17.00 și 21.00, apare și o tiroliană pentru copii. Celelalte activități sportive sunt gratuite, în timp ce accesul la tiroliană este condiționat de un bon de cumpărături de minimum 50 de lei.

Duminică este ziua copiilor

Pentru familiile cu copii mici, duminică, 16 august, de la ora 11.00, Iulius Mall găzduiește spectacolul de teatru de păpuși „Un zâmbet pentru rege”, susținut de Compania Andirino. Reprezentația are loc la etajul 1, în zona 5ToGo, iar accesul este gratuit.

Tot duminică, Grădina Vert găzduiește o nouă ediție a atelierului de experimente științifice pentru copii, organizat de Asociația Studenților Chimiști Ieșeni. Pentru grupa de 4–8 ani activitatea începe la ora 11.00, iar pentru copiii de 9–12 ani la ora 12.00. Biletul costă 25 de lei.

De la istoria computerului la radiourile de altădată

Weekendul poate fi folosit și pentru o vizită la muzeu. La Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” poate fi văzută expoziția „Computerul – Istoria viitorului”, cu sisteme de calcul, unități floppy disk, monitoare, console de jocuri și laptopuri care urmăresc transformarea tehnologiei în ultimele decenii. În același spațiu este deschisă expoziția „RetroRadio – Istorie, tehnică și divertisment”, construită în jurul a peste 80 de obiecte originale.

O altă variantă este Muzeul „Poni-Cernătescu”, unde poate fi vizitată expoziția dedicată lui Nicolae Costăchescu, la 150 de ani de la naștere.

Weekendul se poate încheia cu „Ecouri de vară”

Duminică seara, de la ora 20.00, Amfiteatrul Băii Turcești găzduiește concertul „Ecouri de vară”. Pe scenă vor urca Teodora Albu la nai, Bianca Sava – voce, Dănuț Țiprigan – chitară și Irinel Archip – cajon.

Este una dintre variantele mai liniștite de încheiere a weekendului, într-un spațiu în aer liber aflat aproape de centrul orașului, după trei zile în care Iașul își împarte agenda între tradiții, mișcare, târguri, activități pentru copii și muzică. Maura ANGHEL