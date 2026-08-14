Un deputat de Iași cere triplarea plății cu ora pentru profesori!

O propunere care poate aprinde din nou dezbaterea despre salarizarea din Educație vine de la Iași. Deputata AUR Cristina-Emanuela Dascălu, vicepreședinta Comisiei pentru învățământ din Camera Deputaților, cere o schimbare profundă a modului în care este tratată cariera didactică în România. Una dintre cele mai spectaculoase idei: triplarea plății cu ora pentru profesori.

În viziunea parlamentarei, profesorul nu trebuie să mai fie privit drept o cheltuială care trebuie redusă atunci când bugetul este sub presiune, ci drept principala investiție a sistemului de educație.

Miza este cu atât mai mare cu cât, după modificările introduse în 2025, numărul orelor plătite separat a fost redus, în condițiile în care anterior existau peste 30.000 de norme didactice remunerate prin plata cu ora.

Dascălu susține că o oră petrecută efectiv la catedră nu înseamnă doar 50 de minute în fața elevilor. În spatele ei se află pregătirea lecției, documentarea, evaluarea și responsabilitatea profesorului. „O oră de predare nu înseamnă o oră de muncă. Înseamnă profesie, experiență și responsabilitate”, argumentează deputata.

Profesorii cu zeci de ani vechime ar putea avea norme mult mai mici

Propunerea merge însă mult mai departe. Deputata cere revenirea la 18 ore de predare pe săptămână pentru profesorii din gimnaziu și liceu și 16 ore pentru cei din învățământul special.

Pentru profesorii cu experiență, reducerea ar fi și mai spectaculoasă: 16 ore pentru cadrele didactice cu cel puțin 25 de ani vechime, 14 ore pentru cei cu minimum 35 de ani vechime, maximum 14 ore pentru profesorii cu gradul didactic I implicați în activități de mentorat.

Ideea este ca experiența acumulată în decenii de carieră să nu fie transformată într-o povară suplimentară, ci într-o resursă pentru întregul sistem.

Profesorul cu experiență ar urma să aibă mai mult timp pentru mentorat, pregătirea lecțiilor, consilierea elevilor, formare și cercetare.

Clase mai mici și bani pentru performanță

Planul propus de parlamentara ieșeană include și reducerea efectivelor de elevi din clase. Argumentul este simplu: cu mai puțini copii în clasă, profesorul poate acorda mai mult timp fiecărui elev.

În același timp, ar trebui introduse bonusuri pentru performanță, mentorat, predarea în zone vulnerabile, învățământ special, proiecte internaționale, cercetare, rezultate la olimpiade și utilizarea tehnologiei și inteligenței artificiale în educație.

Cu alte cuvinte, profesorii ar urma să fie plătiți nu doar pentru prezența la catedră, ci și pentru ceea ce construiesc în jurul actului educațional.

Dascălu cere și o schimbare în privința cercetării. Indemnizația pentru titlul științific de doctor ar trebui consolidată, iar profesorii implicați în cercetare să beneficieze de finanțare pentru proiecte, conferințe, mobilități academice, publicații și parteneriate internaționale.

În paralel, fondurile europene disponibile pentru educație ar trebui orientate mai direct către profesori, cercetători și activitatea de la clasă.

Mesajul deputatei este tranșant: nu este suficient să fie modernizate școlile și cumpărate echipamente dacă oamenii care trebuie să le folosească sunt epuizați și subfinanțați.

„Profesorul nu trebuie să fie costul educației”

În centrul întregului proiect se află o idee simplă: schimbarea statutului profesorului.

Mai puține ore la catedră pentru cei cu experiență. Plata cu ora triplată. Clase mai puțin aglomerate. Bonusuri pentru performanță. Mai mult sprijin pentru cercetare și doctorat. Mai puțină birocrație și mai mult timp pentru elevi. „Profesorul nu trebuie să fie costul educației, ci investiția strategică a României”, este filosofia care stă la baza propunerilor.

Dacă astfel de măsuri ar fi transformate în politici publice, sistemul de educație ar putea intra într-o nouă etapă: una în care experiența nu este penalizată, performanța este plătită, iar timpul profesorului devine, în sfârșit, o resursă protejată. Carmen DEACONU