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Pagina principală Moldova MR.DIY ajunge și în Iași. Primul magazin din oraș s-a deschis la Iulius Mall

MR.DIY ajunge și în Iași. Primul magazin din oraș s-a deschis la Iulius Mall

MR.DIY ajunge și în Iași. Primul magazin din oraș s-a deschis la Iulius Mall

MR.DIY ajunge și în Iași. Primul magazin din oraș s-a deschis la Iulius Mall

MR.DIY, unul dintre cei mai mari retaileri de produse pentru casă și proiecte DIY din lume, își face intrarea în Iași. Zilele anterioare, brandul a inaugurat primul său magazin din oraș, în Iulius Mall Iași, aducând mai aproape de ieșeni o gamă variată de produse pentru casă, organizare, bricolaj și activitățile de zi cu zi, toate la prețuri accesibile.

Noul magazin reuneste mii de produse din categorii precum organizare, decorațiuni pentru casă, bucătărie, papetărie, jucării, accesorii auto, unelte, articole pentru grădinărit și multe altele, toate disponibile sub promisiunea brandului "Always Low Prices".

Prin deschiderea noului magazin, MR.DIY își propune să ofere ieșenilor o experiență de cumpărături simplă și plăcută, într-un spațiu modern, unde clienții pot găsi rapid produse utile pentru casă, familie și activitățile de zi cu zi. Fie că este vorba despre mici proiecte de bricolaj, organizarea locuinței sau obiecte indispensabile pentru uzul zilnic, magazinul reunește soluții practice într-un singur loc.

Situat în Iulius Mall Iași, în apropierea zonei de coworking, magazinul își propune să devină o destinație pentru cei care caută produse utile, de calitate și la prețuri accesibile, fie că este vorba despre proiecte DIY, organizarea locuinței sau cumpărăturile de zi cu zi.

Despre MR.DIY

Fondat în 2005, MR.DIY este unul dintre cei mai mari retaileri de produse pentru casă și proiecte DIY din lume, cu mii de magazine la nivel internațional. Brandul oferă o gamă variată de produse din numeroase categorii, având misiunea de a pune la dispoziția clienților soluții practice, de calitate și accesibile pentru nevoile de zi cu zi, sub promisiunea ,,Always Low Prices".

 

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