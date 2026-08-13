Casele construite fără autorizație intră în „cursa demolării”: un singur an pentru a fi salvate

Ieșenii care au construit fără autorizație sau au modificat o clădire fără să respecte proiectul aprobat primesc o ultimă fereastră pentru a încerca să intre în legalitate. Din 25 august intră în vigoare noul Cod al Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor, iar regulile se schimbă radical. Pentru unele construcții, timpul începe să curgă: proprietarii vor avea la dispoziție cel mult un an pentru regularizare. După aceea, spectrul demolării devine cât se poate de real.

Într-un oraș precum Iașul, unde dezvoltarea imobiliară a explodat în ultimii ani, iar construcțiile noi au apărut atât în zonele centrale, cât și în cartierele de margine și în localitățile din zona metropolitană, noul Cod poate avea efecte importante.

O terasă închisă fără acte, o extindere făcută peste proiect, o anexă ridicată fără autorizație sau chiar o locuință construită fără documentația necesară nu mai pot fi privite ca simple „probleme de acte”.

Noua legislație introduce autorizația de regularizare, dar aceasta nu este o baghetă magică prin care orice construcție ilegală devine legală.

Ieșenii au un an. Apoi regulile se înăspresc

În primul an de la intrarea în vigoare a CATUC, mecanismul de regularizare va putea fi folosit pentru o categorie mai largă de construcții. Este, practic, o perioadă de grație pentru proprietarii care vor să-și rezolve situația.

După expirarea acestui termen, posibilitatea regularizării va fi restrânsă considerabil.

Asta înseamnă că proprietarii din Iași care știu că au construcții ridicate sau modificate fără autorizație au un motiv serios să nu mai amâne verificarea situației juridice și tehnice a imobilului.

Dar nu va fi suficient să meargă la Primărie și să ceară o hârtie. Construcția trebuie să respecte reglementările urbanistice, cerințele de calitate, normele de siguranță și protecția mediului. Vor fi necesare expertize tehnice realizate de specialiști atestați, inclusiv privind rezistența, stabilitatea, securitatea la incendiu, sănătatea, accesibilitatea și eficiența energetică.

Dacă problemele pot fi remediate, proprietarul poate fi obligat să execute lucrările necesare. În unele cazuri poate fi solicitată chiar desființarea parțială a construcției.

Iar dacă imobilul nu poate fi adus în legalitate, situația devine dramatică: se poate ajunge la demolare.

„Ai construit ilegal? Vei plăti scump!”

Noul sistem lovește și financiar. Pentru construcțiile care vor beneficia de mecanismul tranzitoriu, taxele și cotele aferente controlului de stat, certificatului de urbanism și autorizării construirii vor putea ajunge la de zece ori nivelul celor care ar fi fost plătite dacă lucrarea era făcută legal de la început.

Cu alte cuvinte, regula este simplă: construiești legal – plătești normal; construiești ilegal și încerci ulterior să repari situația – plătești enorm.

Și lovitura nu se oprește aici.

Pentru clădirile realizate fără respectarea procedurilor legale și care rămân nelegalizate, impozitul pe clădire va fi majorat cu 100%, din momentul constatării și până la regularizare sau desființarea lucrărilor.

Foarte important pentru proprietarii din Iași: faptul că plătesc impozitul majorat nu înseamnă că imobilul este legal. Taxa nu înlocuiește autorizația și nu șterge sancțiunile.

După expirarea termenului, poate începe demolarea

Aici este adevărata bombă a noului Cod.

După încheierea perioadei tranzitorii, pentru construcțiile care nu se mai încadrează în categoriile ce pot fi regularizate, autoritățile locale pot ajunge la desființarea lucrărilor neautorizate, în condițiile prevăzute de lege. Iar nota de plată poate ajunge tot la proprietar.

Pentru Iași, unde presiunea imobiliară este uriașă, schimbarea poate deveni una dintre cele mai importante provocări pentru proprietari, dezvoltatori și autoritățile locale.

O construcție fără autorizație nu mai este doar o problemă birocratică ascunsă într-un dosar. Poate deveni o problemă care costă zeci de mii de lei și, în cele mai grave situații, poate duce la pierderea efectivă a construcției.

Din 25 august începe oficial numărătoarea inversă. Ieșenii care au construit „după ureche”, au extins case, au închis balcoane, au ridicat anexe sau au modificat construcții fără respectarea autorizației ar face bine să-și verifice situația cât mai repede.

Pentru unele dintre aceste construcții, fereastra de salvare va dura doar un an. După aceea, regulile devin mult mai dure. Daniel BACIU