Bani de la CJ Iași: unele proiecte au fost salvate, altele au căzut la mustață

Răsturnare de situație în programul de finanțări nerambursabile al Consiliului Județean Iași! Zeci de proiecte au fost contestate, iar verdictul comisiei schimbă clasamentul și lasă în urmă organizații care sperau să prindă bani publici. Unele proiecte au revenit spectaculos în cursă, în timp ce altele au fost respinse definitiv din cauza punctajului sau chiar a unor probleme de buget.

Consiliul Județean Iași a finalizat, la sfârșitul lunii iulie, analiza contestațiilor depuse de organizațiile care au participat la programul de finanțări nerambursabile din 2026, derulat în baza Legii 350/2005. Verdictul comisiei aduce schimbări importante în clasamentul provizoriu și arată cât de dură a fost competiția pentru banii publici destinați proiectelor de interes județean.

În total, 24 de contestații au fost analizate în zilele de 30 și 31 iulie. Rezultatul? Pentru doar câteva organizații, contestația a însemnat o adevărată gură de oxigen. Pentru cele mai multe, însă, ușa finanțării a rămas închisă.

Una dintre cele mai importante schimbări îi privește pe cei de la Asociația Grupul Zâmbetul Nostru, a cărei contestație a fost admisă. Proiectul a fost reevaluat și a obținut 87 de puncte, fiind declarat admis la finanțare.

Și Asociația Glasul Vieții a obținut o victorie după contestație, în domeniul social. Proiectul a primit 85 de puncte și a fost admis la finanțare. Aceeași asociație a reușit să obțină câștig de cauză și pentru proiectul din domeniul educației, reevaluat la 72,71 puncte, acesta fiind, de asemenea, admis la finanțare.

Dar nu toate contestațiile admise au adus și finanțarea.

Este cazul Asociației Yufest. Contestația a fost admisă, proiectul a fost reevaluat, însă punctajul final a fost de numai 47,71 puncte, sub pragul minim de 60. Așadar, deși organizația a câștigat contestația procedural, proiectul a rămas în afara finanțării.

O situație asemănătoare s-a înregistrat la Rural Development Research Platform, care, după reevaluare, a obținut 53 de puncte, și la HUMAN HELP, cu 56 de puncte. În ambele cazuri, proiectele au rămas respinse deoarece nu au atins pragul minim.

Greșeli de buget care au costat finanțarea

Unul dintre cele mai spectaculoase cazuri este cel al Asociației Medicale a Studenților Francofoni din Iași. Contestația a fost admisă, însă proiectul nu a primit finanțare.

Motivul? Comisia a constatat neconcordanțe în bugetul proiectului. La workshopurile practice de competențe clinice era trecută suma de 30.000 de lei, în loc de 29.000 de lei, iar la management și implementare apărea suma de 11.000 de lei, în loc de 12.000 de lei.

Comisia a subliniat că ghidul nu permite corectarea unor asemenea erori materiale după depunerea proiectului. Rezultatul final: proiect respins.

Nici Fab Lab Iași nu a reușit să transforme contestația într-o finanțare. Proiectul a fost reevaluat, însă cheltuielile pentru dotări depășeau plafonul de 5.000 de lei prevăzut în ghid. Și aici verdictul a fost respingerea proiectului.

Cine a pierdut după verdictul final

Pentru numeroase organizații, comisia a menținut pur și simplu rezultatul inițial. Printre proiectele respinse se numără cele depuse de Asociația Libertate și Justiție, Asociația Tinerilor din Regiunea Nord Est, Asociația de Mână cu Sindromul Down, Excelență pe Portativ, Surâsul Albastru, Fundația Euroed, Egali în Visuri, Fundația Emmaus Iași, Centrul Regional de Integrare Socială Nord Est, Asociația Filantropică Trup și Suflet, Liga Studenților de la Geografie și Geologie, Liga Studenților ETH din Iași, Go Care, Vegania, Asociația Studenților Chimiști Ieşeni și PIN pentru Promovarea Tehnologiei și a Industriilor Creative.

Lovitura finală asupra clasamentului a venit însă prin modificarea clasamentului provizoriu publicat în 22 iulie.

Potrivit rezultatului contestațiilor, Asociația Unic, cu 71,57 puncte, Asociația Dăruiește și Ajută, cu 70,71 puncte, și Asociația ADIR, cu 60 de puncte, au fost respinse de la finanțare, în baza prevederilor din Ghidul solicitantului.

Bătălia pentru banii CJ Iași, decisă la detalii

Rezultatul arată cât de importantă a devenit fiecare fracțiune de punctaj și fiecare detaliu din dosarul de finanțare. Nu a fost suficient ca un proiect să aibă o idee bună sau chiar un punctaj aparent competitiv. Respectarea strictă a regulilor, încadrarea cheltuielilor și conformitatea documentelor au cântărit decisiv.

Pentru unele organizații, contestația a însemnat revenirea în joc și accesul la finanțare. Pentru altele, chiar și după reevaluare, pragul de 60 de puncte s-a dovedit de netrecut.

Iar pentru proiectele aflate inițial peste prag, dar eliminate în urma aplicării regulilor din ghid, rezultatul demonstrează că în competiția pentru banii Consiliului Județean Iași, un singur detaliu administrativ poate face diferența dintre finanțare și zero lei. Carmen DEACONU