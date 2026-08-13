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Pagina principală Moldova Incendiu la un copac, în Iași! Focul a izbucnit în interiorul unei scorburii

Incendiu la un copac, în Iași! Focul a izbucnit în interiorul unei scorburii

Incendiu la un copac, în Iași! Focul a izbucnit în interiorul unei scorburii

Intervenție neobișnuită pentru pompierii ieșeni, joi dimineață, pe strada Garabet Ibrăileanu din municipiul Iași, unde un copac a luat foc.

Flăcările s-au manifestat în interiorul unei scorburii formate în tulpina copacului, ceea ce a făcut necesară intervenția pompierilor pentru identificarea și lichidarea focarului.

La locul solicitării s-a deplasat un echipaj din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași, cu o autospecială de stingere și echipajul aferent.

Salvatorii acționează pentru localizarea și stingerea incendiului, dar și pentru prevenirea extinderii arderii către restul copacului sau către elementele din apropiere.

Deocamdată, nu au fost transmise informații privind eventuale victime sau pagube materiale.

Misiunea pompierilor este în dinamică, iar autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care a izbucnit incendiul. Andrei TURCU

 

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