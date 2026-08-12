Pregătiri intense pentru ediția XIX a FITPTI

* deja sunt disponibile primele bilete * calendarul manifestării se va derula de pe 1 pe 8 octombrie

Ediția cu numărul XIX a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași (FITPTI) va sta sub semnul „Societatea spectacolului”. Tema a fost aleasă de teatrologul Oltița Cîntec, curatorul Festivalului: „În vremurile noastre, spectacolul nu mai e «un supliment al lumii reale, un ornament adăugat ei», cum zice Guy Debord, spectacolul care se juca în incinte specializate, «e modelul actual al vieții dominante la nivel social». Divertismentul, publicitatea, vedetismul, propaganda a scindat societatea în realitate și imagine. Întreaga societate a ajuns să se exprime prin spectacol, care s-a revărsat dinspre scene spre comunități. Imaginea despre factual este mai puternică decât factualul însuși, istoria umană a evoluat de la «a fi» la «a avea», iar acum la «a părea»”.

Calendarul manifestării se va derula de pe 1 pe 8 octombrie, cu un Prolog în două acte (11 și 27 septembrie). Programul include multe exclusivități naționale, companii teatrale și forme de expresie artistică prezentate în premieră în România. Vor veni la Iași artiști din Argentina, Austria, Coreea de Sud, Franța, Elveția, Germania, Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Mongolia, Olanda, Polonia, Republica Moldova, România (Cluj-Napoca, București, Sibiu, Timișoara, Oradea, Galați, Alba Iulia, Reșița, Tg. Mureș, Suceava), Suedia, Slovacia, Ungaria.

A fost deja pus în vânzare un prim set de bilete

FITPTI este răspândit în mai multe spații din oraș - Teatrul Luceafărul Iași, Grădina Botanică „Anastasie Fătu”, Spitalul de Copii „Sf. Maria”, secția Oncologie, Căminul de Vârstnici Copou, Piața Voievozilor - cartier Alexandru cel Bun, Esplanada Oancea, Grădina Copou, Baia Turcească, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, Casa Muzeelor, Casa de Cultură a Municipiului, Palatul Culturii Iași etc.

Zilele acestea a fost deja pus în vânzare un prim set de bilete, pentru spectacole din prima parte a Festivalului care se desfășoară, de la ediția inaugurală, în jurul primului weekend din octombrie. Biletele se pot achiziționa de pe platforma bilet.ro, iar de săptămâna viitoare și de la casieria Teatrului Luceafărul. Printre titlurile puse în vânzare se numără: Colibri (Teatrul de Artă București), o comedie distopică cu Florin Piersic Jr și George Constantinescu; Visuri Led (Compania AntaAgni Slovacia), un spectacol de coregrafie, acrobatică și tehnologie de ultimă oră; Carnavalul de carton (Teatrul Lempen Marea Britanie), o creație nonverbală pe muzica lui Camille Saint-Saëns; Șifoniada (Compania Carré Blanc Franța), un spectacol nonverbal pentru copii între 1-5 ani; Teatru cu clopoței (Compania Clown BiBi Seul Coreea de Sud); Deșteptarea (Teatrul „Regina Maria” Oradea), un spectacol de Bobi Pricop și Doru Vatavului, pentru care actorii din distribuție și copiii lor adolescenți s-au pregătit împreună un an de zile etc.

Programul integral al FITPTI 2026 va fi comunicat săptămâna viitoare.

Maura ANGHEL