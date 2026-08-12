Dezvoltatorii din Iași, cu reguli noi! Taxe pentru infrastructura cartierelor cu sute de locuințe

* Iașul intră, din 25 august, într-o nouă etapă în materie de urbanism și construcții * intrarea în vigoare a Codului Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor (CATUC) promite să schimbe radical modul în care sunt aprobate proiectele, de la case și investiții private până la marile dezvoltări imobiliare și proiectele publice

Noul Cod adună într-un singur act normativ reguli care până acum erau răspândite în 21 de acte normative și introduce o platformă digitală națională pentru certificate de urbanism, avize și autorizații de construire.

Miza pentru Iași este uriașă. Un oraș aflat într-o dezvoltare accelerată, cu proiecte imobiliare, infrastructură și investiții publice în așteptare, ar putea beneficia de reducerea termenului de autorizare la aproximativ 65 de zile, de la 4-8 luni, cât poate dura în prezent.

Iașul, printre orașele care pot simți cel mai repede schimbarea

Pentru administrația locală și pentru dezvoltatorii ieșeni, digitalizarea procedurilor ar putea însemna o schimbare majoră.

Certificatele de urbanism, avizele și autorizațiile vor putea fi gestionate printr-un ghișeu unic digital, ceea ce ar trebui să reducă drumurile între instituții și timpul pierdut pentru obținerea documentelor.

Într-un oraș în care proiectele de locuințe, clădiri de birouri, spații comerciale sau infrastructură sunt permanent în competiție cu traficul, rețelele edilitare și presiunea asupra terenurilor, fiecare lună câștigată în procesul de autorizare poate avea consecințe importante.

Dar noul Cod nu înseamnă automat că orice proiect din Iași va fi aprobat în 65 de zile. Termenul este o țintă de reducere a procedurii, iar proiectele trebuie să respecte în continuare regulile urbanistice, de mediu, patrimoniu și siguranță.

PUG-ul Iașului, una dintre marile mize

Una dintre cele mai importante schimbări vizează Planurile Urbanistice Generale (PUG).

Noul Cod prevede că acestea ar urma să fie avizate în 6-12 luni, față de perioade care în prezent pot ajunge la 3-5 ani.

Pentru Iași, o asemenea accelerare poate avea efecte majore. PUG-ul stabilește direcțiile generale de dezvoltare ale orașului, zonele în care se poate construi, infrastructura necesară și modul în care sunt organizate funcțiunile urbane.

În paralel, Planurile Urbanistice Zonale ar urma să poată fi aprobate în aproximativ 7 luni și jumătate, iar PUD-urile vor beneficia de proceduri simplificate, cu termene de aproximativ 1-2 săptămâni.

Pentru un oraș care se extinde rapid spre Miroslava, Valea Lupului, Bârnova, Ciurea sau alte zone periurbane, viteza documentațiilor urbanistice poate deveni decisivă.

Lovitură pentru marile proiecte imobiliare

CATUC introduce și o regulă care poate conta enorm pentru Iași.

În marile orașe, dezvoltatorii care construiesc peste 500 de locuințe vor contribui la infrastructura edilitară locală prin plata unei taxe. Banii vor putea fi utilizați pentru construirea de creșe, grădinițe, școli și alte investiții necesare viitorilor locatari.

Regula vine într-un moment în care dezvoltarea rezidențială pune presiune tot mai mare pe infrastructura orașelor.

Pentru Iași, unde apar constant noi cartiere și ansambluri de locuințe, problema este esențială: blocurile pot fi ridicate rapid, dar școlile, grădinițele, drumurile și rețelele edilitare trebuie să țină pasul.

Noul Cod simplifică anumite proceduri în mediul rural. Vor putea fi construite mai simplu, în anumite condiții, garaje, terase acoperite, pergole, bucătării de vară și anexe de până la 50 mp, însă numai în mediul rural și în afara zonelor metropolitane.

O locuință unifamilială pentru folosință proprie, cu parter și maximum 150 mp, va putea fi realizată în mediul rural pe baza unor proiecte întocmite de specialiști sau a unor proiecte-tip puse la dispoziție de autoritățile locale.

Pentru zona metropolitană Iași, această limitare este importantă: facilitățile respective nu se aplică automat localităților care intră în categoria zonelor metropolitane.

Investițiile publice ar putea scăpa de blocajul studiilor

O altă schimbare cu impact pentru Iași privește investițiile publice.

Studiile de fezabilitate ar urma să fie realizate în 2-3 săptămâni, față de 3-6 luni în prezent, pe baza unor indicatori de referință stabiliți de Ministerul Dezvoltării.

Pentru un oraș care are nevoie de proiecte de infrastructură, școli, spitale, transport și rețele, reducerea timpului de pregătire poate fi extrem de importantă.

CATUC introduce și Registrul Național al Construcțiilor, precum și noi reguli pentru certificarea firmelor și responsabilizarea proiectanților și specialiștilor implicați în autorizare.

Protecția spațiilor verzi rămâne în vigoare, iar proiectele trebuie să respecte în continuare regulile privind siguranța, patrimoniul, mediul și infrastructura.

Daniel BACIU